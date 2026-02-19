€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Data actualizării: 15:10 19 Feb 2026 | Data publicării: 15:08 19 Feb 2026

Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Autor: Alexandra Curtache

danika mason Foto: Instagram

Danika Mason, o cunoscută jurnalistă sportivă din Australia, a devenit protagonista unui moment viral după ce a apărut vizibil euforică în timpul unei transmisiuni live de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Incidentul, care a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, a ajuns până la urechile prim-ministrului Australiei.

Reporterul Channel Nine a provocat confuzie totală în platoul emisiunii matinale Today în timp ce încerca să prezinte evenimentele sportive ale zilei. Cu ochii sticloși și dificultăți vizibile de dicție, Mason s-a pierdut în detalii bizare despre prețul cafelei și prezența iguanelor, în timp ce colegul său din studio, Karl Stefanovic, abia își stăpânea râsul în fundal.

„Sincer, prețul cafelei de aici este în regulă... Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a îngăimat jurnalista, amestecând totodată referințele despre Marea Britanie și SUA.

Reacția neașteptată a premierului Anthony Albanese

Deși momentul a fost taxat dur de unii telespectatori pe rețelele sociale, care au cerut demiterea ei pentru lipsă de profesionalism, Danika Mason a găsit un aliat neașteptat în persoana prim-ministrului australian.

Anthony Albanese s-a declarat „pro-Danika”, minimizând incidentul și punând bâlbâielile pe seama diferenței de fus orar (jet lag).

„Nu este nimic de văzut aici”, a punctat oficialul, încercând să detensioneze situația.

„Am evaluat greșit situația”: Jurnalista își asumă vina

După ce clipurile cu transmisiunea sa au făcut înconjurul internetului, Danika Mason a revenit pe post a doua zi pentru a prezenta scuze oficiale. Aceasta a recunoscut că starea sa a fost cauzată de consumul de alcool, combinat cu factori externi neprielnici.

„Am judecat total greșit situația. Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții: este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina nu a ajutat deloc”, a declarat Mason, vizibil jenată. Ea a subliniat că prestația sa nu reflectă standardele profesionale pe care și le-a impus în cariera de reporter sportiv.

Opinii împărțite în rândul publicului

Cazul a împărțit Australia în două tabere. Pe platforma X, unii utilizatori au fost indulgenți: „Bravo ei, se vede că se distrează!”.

 La polul opus, criticii au fost vehemenți, considerând apariția drept o insultă la adresa rigorii jurnalistice.

În ciuda controversei, Mason, cunoscută pentru acoperirea Ligii Naționale de Rugby și-a reluat activitatea, mulțumind publicului pentru mesajele de susținere primite după momentul stânjenitor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jurnalist
jocurile olimpice de iarna
gafa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Publicat acum 37 minute
Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Publicat acum 38 minute
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 9 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close