Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public

Reporterul Channel Nine a provocat confuzie totală în platoul emisiunii matinale Today în timp ce încerca să prezinte evenimentele sportive ale zilei. Cu ochii sticloși și dificultăți vizibile de dicție, Mason s-a pierdut în detalii bizare despre prețul cafelei și prezența iguanelor, în timp ce colegul său din studio, Karl Stefanovic, abia își stăpânea râsul în fundal.

„Sincer, prețul cafelei de aici este în regulă... Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a îngăimat jurnalista, amestecând totodată referințele despre Marea Britanie și SUA.

Reacția neașteptată a premierului Anthony Albanese

Deși momentul a fost taxat dur de unii telespectatori pe rețelele sociale, care au cerut demiterea ei pentru lipsă de profesionalism, Danika Mason a găsit un aliat neașteptat în persoana prim-ministrului australian.

Anthony Albanese s-a declarat „pro-Danika”, minimizând incidentul și punând bâlbâielile pe seama diferenței de fus orar (jet lag).

„Nu este nimic de văzut aici”, a punctat oficialul, încercând să detensioneze situația.

„Am evaluat greșit situația”: Jurnalista își asumă vina

După ce clipurile cu transmisiunea sa au făcut înconjurul internetului, Danika Mason a revenit pe post a doua zi pentru a prezenta scuze oficiale. Aceasta a recunoscut că starea sa a fost cauzată de consumul de alcool, combinat cu factori externi neprielnici.

„Am judecat total greșit situația. Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții: este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina nu a ajutat deloc”, a declarat Mason, vizibil jenată. Ea a subliniat că prestația sa nu reflectă standardele profesionale pe care și le-a impus în cariera de reporter sportiv.

Opinii împărțite în rândul publicului

Cazul a împărțit Australia în două tabere. Pe platforma X, unii utilizatori au fost indulgenți: „Bravo ei, se vede că se distrează!”.

La polul opus, criticii au fost vehemenți, considerând apariția drept o insultă la adresa rigorii jurnalistice.

În ciuda controversei, Mason, cunoscută pentru acoperirea Ligii Naționale de Rugby și-a reluat activitatea, mulțumind publicului pentru mesajele de susținere primite după momentul stânjenitor.