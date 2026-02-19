Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă

Anterior, Poliția din Thames Valley a emis o declarație separată în care anunța că a arestat un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani.

Arestarea vine după ce poliția a precizat că analizează o plângere privind presupusa transmitere de materiale confidențiale către infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein.

O româncă, pe lista invitaților la cina de la Palatul Buckingham

Cina de la Palatul Buckingham a avut loc pe 27 septembrie 2010, când Regina Elisabeta a doua era plecată. Într-un email adresat fostului prinţ Andrew, Epstein a cerut să mai fie adăugată o invitată pe listă. Potrivit Daily Mail, este vorba despre Andra, fotomodel din Bucureşti, care avea la acea dată puţin peste 20 de ani. Tânăra a fost una dintre cele patru femei care au petrecut noaptea la reşedinţa regală din Londra.

Andrew a negat anterior orice faptă ilegală în legătură cu Epstein, el nu a răspuns solicitărilor BBC de a comenta acuzațiile specifice legate de publicarea, în ianuarie, a milioane de documente din dosarul Epstein.

Declarația regelui

"Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în funcție publică.

Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect și adecvat prin care această chestiune va fi investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente.

În această privință, așa cum am mai spus, acestea au sprijinul și cooperarea noastră deplină și necondiționată. Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să își urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi potrivit pentru mine să comentez mai departe asupra acestui subiect. Între timp, familia mea și cu mine ne vom continua datoria și serviciul față de voi toți. Charles R."

Declarația Poliției din Thames Valley

"În cadrul anchetei, astăzi (19/2) am arestat un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment.

Nu vom face public numele persoanei arestate, conform directivelor naționale. De asemenea, vă rugăm să rețineți că acest caz este acum activ, astfel încât orice publicare trebuie realizată cu prudență pentru a evita situații de sfidare a instanței (contempt of court)."

Adjunctul șefului poliției, Oliver Wright, a declarat:

"În urma unei evaluări amănunțite, am deschis o anchetă privind această acuzație de abuz în funcție publică. Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre în timp ce colaborăm cu partenerii noștri pentru a investiga această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom oferi actualizări la momentul potrivit."