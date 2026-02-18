€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri 20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România
Data publicării: 13:37 18 Feb 2026

20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Firma de analiză DixiGroup a estimat că aproximativ 20% din energia electrică importată de Ucraina săptămâna trecută a provenit din România, în timp ce 50% a venit din Ungaria.

Ucraina şi-a redus importurile de energie electrică cu 3% săptămâna trecută, până la aproximativ 311 gigawaţi-oră, în contextul unor temperaturi mai ridicate, a estimat marţi seara firma de analiză DixiGroup, transmite Reuters.

"Aceasta este prima scădere a volumelor săptămânale de import din ultimele cinci săptămâni. Exporturile de energie electrică au rămas la zero timp de trei luni consecutiv", se arată într-un raport al analiştilor de la DixiGroup.

Jumătate din electricitatea importată a provenit din Ungaria, 20% din România şi 18% din Slovacia. Ucraina a importat, de asemenea, energie din Polonia şi Republica Moldova.

Ucrainenii s-au confruntat cu temperaturi extrem de scăzute la începutul lunii februarie, când termometrele au ajuns şi la minus 30 de grade Celsius în unele părţi ale ţării, tocmai când atacurile ruseşti au distrus mari părţi reţeaua energetică.

Analiştii de la DixiGroup au adăugat că o creştere treptată a temperaturilor a îmbunătăţit oarecum situaţia, deoarece vremea mai caldă a redus presiunea pe reţea şi a atenuat deficitul de capacitate. Acest lucru a contribuit la stabilizarea parţială a programelor de aprovizionare şi la evitarea întreruperilor de urgenţă la scară largă.

Săptămâna aceasta, Rusia a atacat din nou sistemul energetic ucrainean, lovind atât centrale termice, cât şi substaţii electrice.

Atacurile asupra centralelor electrice, a sistemului de transport a energiei şi a reţelei de gaze fac parte din invazia pe scară largă demarat de Rusia în februarie 2022. Moscova susţine că vrea să submineze capacitatea de luptă a Ucrainei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
romania
energie electrica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Eforturile lui Macron de a face Franța mai favorabilă mediului de afaceri „au fost anulate”, afirmă un grup american
Publicat acum 9 minute
Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie
Publicat acum 32 minute
20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România
Publicat acum 32 minute
Ce este fonta ușoară și ce avantaje au vasele de gătit din acest material
Publicat acum 43 minute
Prima reacție a Ministrului Justiției despre desființarea pensiilor speciale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 57 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 7 ore si 7 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan și Nicușor Dan, reacții
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close