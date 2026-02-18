20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România

Ucraina şi-a redus importurile de energie electrică cu 3% săptămâna trecută, până la aproximativ 311 gigawaţi-oră, în contextul unor temperaturi mai ridicate, a estimat marţi seara firma de analiză DixiGroup, transmite Reuters.

"Aceasta este prima scădere a volumelor săptămânale de import din ultimele cinci săptămâni. Exporturile de energie electrică au rămas la zero timp de trei luni consecutiv", se arată într-un raport al analiştilor de la DixiGroup.

Jumătate din electricitatea importată a provenit din Ungaria, 20% din România şi 18% din Slovacia. Ucraina a importat, de asemenea, energie din Polonia şi Republica Moldova.

Ucrainenii s-au confruntat cu temperaturi extrem de scăzute la începutul lunii februarie, când termometrele au ajuns şi la minus 30 de grade Celsius în unele părţi ale ţării, tocmai când atacurile ruseşti au distrus mari părţi reţeaua energetică.

Analiştii de la DixiGroup au adăugat că o creştere treptată a temperaturilor a îmbunătăţit oarecum situaţia, deoarece vremea mai caldă a redus presiunea pe reţea şi a atenuat deficitul de capacitate. Acest lucru a contribuit la stabilizarea parţială a programelor de aprovizionare şi la evitarea întreruperilor de urgenţă la scară largă.

Săptămâna aceasta, Rusia a atacat din nou sistemul energetic ucrainean, lovind atât centrale termice, cât şi substaţii electrice.

Atacurile asupra centralelor electrice, a sistemului de transport a energiei şi a reţelei de gaze fac parte din invazia pe scară largă demarat de Rusia în februarie 2022. Moscova susţine că vrea să submineze capacitatea de luptă a Ucrainei.