Bulgaria a decis dacă dă curs invitației lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace

Guvernul bulgar a confirmat marţi, 17 februarie, că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitaţia preşedintelui american Donald Trump, transmite EFE.

Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, care va fi înlocuit în curând de un prim-ministru interimar, în vederea alegerilor legislative programate pentru mijlocul lunii aprilie.

Bulgarii participă ca observatori: Nu-și asumă responsabilități financiare

O delegaţie condusă de Ivan Naidenov, secretar permanent al Ministerului de Externe al Bulgariei, va participa la reuniunea de la Washington.

Bulgaria va participa în calitate de observator, fără drept de vot, conform statutului Consiliului pentru Pace, ceea ce înseamnă că ţara nu îşi asumă nicio obligaţie financiară, a subliniat Ministerul de Externe.

În comunicatul emis, guvernul bulgar a subliniat că participarea este în concordanţă cu sprijinul său ferm pentru eforturile vizând o pace durabilă în Fâşia Gaza, pentru securitate şi stabilitate în tot Orientul Mijlociu.

Deși a semnat carta fondatoare, Bulgaria nu participă ca membru

Deși carta fondatoare a Consiliului pentru Pace a fost semnată în ianuarie la Davos, Elveţia, chiar de către Jeliazkov, documentul nu a fost încă ratificat de Parlamentul bulgar.

Consiliul pentru Pace, creat de Trump pentru a rezolva conflictele globale, urmăreşte să supravegheze aplicarea planului în 20 de puncte pentru Gaza, cu obiectivul declarat de a pune capăt conflictului dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, notează Agerpres.

Și România va participa în calitate de observator la evenimentul din Washington, D.C. Alte țări și-au confirmat deja prezența la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

