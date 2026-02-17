€ 5.0965
Data publicării: 12:48 17 Feb 2026

Bucureștiul în cursă pentru a găzdui Forumul Orașelor 2027
Autor: Dana Mihai

bucuresti (4) Bucuresti. Foto: Pexels.com

Bucureştiul va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor 2027, eveniment al Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene.

Evenimentul se concentrează pe sprijinirea oraşelor din UE, în special prin dimensiunea urbană a Politicii de coeziune.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), reunit marţi, a adoptat o hotărâre privind depunerea candidaturii.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului de act normativ, ajuns la cea de-a VII-a ediţie, Forumul Oraşelor reprezintă o oportunitate pentru gazda evenimentului să-şi prezinte calităţile şi să contribuie la discuţiile de dezvoltare urbană. Evenimentul îşi propune să găzduiască în jur de 800 de participanţi pentru o zi şi jumătate - două, urmând să aibă loc în perioada aprilie - iunie 2027.

Dosarul trebuie depus până la ora 14:00

Prin hotărârea adoptată, primarul general este împuternicit să depună, în numele municipalităţii, dosarul de candidatură pentru găzduirea în Bucureşti a Forumului Oraşelor 2027. Cererea trebuie depusă până marţi, la ora 14:00 (ora Europei centrale).

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti a fost desemnată punct de contact şi coordonare pentru desfăşurarea evenimentului.

Secretariatul Permanent EUI (European Urban Initiative) va avea un buget dedicat şi sprijin din partea unei agenţii de evenimente disponibil pentru întregul proces de organizare a Forumului Oraşelor 2027.

Oraşul gazdă trebuie să contribuie parţial, oferind un loc pentru desfăşurarea evenimentelor, organizând vizite la faţa locului, ajutând la comunicare şi alte activităţi.

Acordul final privind oraşul gazdă al Forumului Oraşelor 2027 va fi anunţat oficial la reuniunea directorilor generali pe probleme urbane din 15 aprilie.

