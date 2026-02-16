Ce conține rucsacul de urgență recomandat de DSU în caz de cutremur, inundații sau incendiu

DSU transmite oamenilor să aibă un set de provizii, pentru cel puțin trei zile de supraviețuire, pentru situații neprevăzute de cutremur, inundații sau incendii.

Aplicația DSU prevede toate detaliile necesare pentru a organiza corect acest rucsac în fiecare locuință, anunță autoritățile.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență recomandat de DSU

„Indiferent de tipul situației de urgență – fie că vorbim despre cutremur, inundație, incendiu sau alt eveniment de risc, rucsacul de urgență îți poate asigura resursele necesare pentru a te descurca pe cont propriu timp de minimum 72 de ore.

Acest set de provizii esențiale îți oferă protecție, stabilitate și timpul necesar până la intervenția autorităților sau revenirea la normalitate.

Pentru a afla ce trebuie să conțină rucsacul de urgență și cum să îl pregătești corect, accesează platforma fiipregatit.ro și descarcă gratuit aplicația DSU.

Nu amâna pregătirea! Este un gest simplu, dar esențial pentru siguranța ta și a familiei tale.

#DSU #IGSU #IGAv #SAJ #SABIf #UPU #CPU #Salvamont #situatiideurgenta #sistemintegrat #mereuladatorie #pompierii #salvatorii #departamentulpentrusituatiideurgenta", a transmis DSU pe o rețea socială.

Mai mult, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a amintit că fiecare român ar trebui să aibă acasă un rucsac de urgență, în cadrul conferinței "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group.

Vezi și - Raed Arafat face apel la români să aibă rucsacul de urgență de 72 de ore: Avertismentul către noi, toți, este că trebuie să ne pregătim