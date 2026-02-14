Giurgiu: Peretele unei clădiri s-a prăbuşit peste două autoturisme în care se aflau cinci persoane

La un pas de tragedie în Giurgiu, unde peretele unei clădiri dezafectate s-a prăbuşit, din senin, peste două maşini care stăteau la semafor.
Incidentul s-a produs sâmbătă pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu.
Echipele de intervenţie ISU au fost solicitate să intervină după ce peretele unei clădiri dezafectate a căzut peste un autoturism oprit la semafor, iar în urma impactului un alt autovehicul aflat în spatele acestuia a fost avariat. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială, o ambulanţă SAJ şi poliţia.
Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat că în prima maşină se aflau patru persoane, iar în cea de-a doua doar şoferul. Nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii au securizat zona pentru a asigura protecţia trecătorilor şi pentru a preveni alte evenimente nedorite, având în vedere starea de degradare a imobilului.
Deoarece în vecinătate se află o unitate de învăţământ, ISU Giurgiu face un apel la prudenţă şi sfătuieşte cetăţenii să ocolească zonele cu imobile degradate şi să nu ignore restricţiile impuse de autorităţi.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci