Giurgiu: Peretele unei clădiri s-a prăbuşit peste două autoturisme în care se aflau cinci persoane

Incidentul s-a produs sâmbătă pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu.

Echipele de intervenţie ISU au fost solicitate să intervină după ce peretele unei clădiri dezafectate a căzut peste un autoturism oprit la semafor, iar în urma impactului un alt autovehicul aflat în spatele acestuia a fost avariat. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială, o ambulanţă SAJ şi poliţia.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat că în prima maşină se aflau patru persoane, iar în cea de-a doua doar şoferul. Nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii au securizat zona pentru a asigura protecţia trecătorilor şi pentru a preveni alte evenimente nedorite, având în vedere starea de degradare a imobilului.

Deoarece în vecinătate se află o unitate de învăţământ, ISU Giurgiu face un apel la prudenţă şi sfătuieşte cetăţenii să ocolească zonele cu imobile degradate şi să nu ignore restricţiile impuse de autorităţi.