Excursii în Marea Roșie: snorkeling și scufundări în recifurile de corali

Acest ghid își propune să te ajute să planifici o excursie de snorkeling sau scufundări în Marea Roșie, pas cu pas. Află ce destinații se potrivesc nivelului tău, cum să alegi perioada potrivită, ce echipament îți trebuie, cum să gestionezi bugetul și ce reguli să respecți pentru o experiență sigură și relaxată.

Alegerea destinației și a perioadei optime

Marea Roșie oferă mai multe puncte de acces, fiecare cu avantaje diferite. Hurghada rămâne una dintre cele mai populare opțiuni datorită excursiilor zilnice, insulelor apropiate și recifurilor ușor de explorat. Zona funcționează bine pentru începători și pentru cei care vor varietate. Sharm El Sheikh atrage prin recifuri bine conservate, accesibile direct de pe plajă, mai ales în zonele protejate. Marsa Alam se adresează celor care caută mai multă liniște și recifuri mai puțin frecventate, iar Dahab are o atmosferă relaxată și intrări line în apă, potrivite pentru snorkeling prelungit.

Perioada influențează mult experiența. Pentru utilizare uzuală, lunile martie–mai și septembrie–noiembrie oferă un echilibru bun între temperatură, vizibilitate și condiții de navigație. Vara aduce apă foarte caldă și vizibilitate bună, însă temperaturile de la suprafață pot deveni obositoare. Iarna permite activități subacvatice, mai ales în sud, dar vântul și apa mai rece cer echipament adecvat.

Dacă vrei acces rapid și flexibilitate în organizare, Hurghada rămâne un punct de plecare practic, mai ales pentru excursii de o zi.

Verificarea condiției fizice și a cerințelor de certificare

Snorkelingul se potrivește majorității călătorilor. Nu cere certificare și nici experiență anterioară, însă presupune un minim confort în apă. În majoritatea cazurilor, centrele oferă veste de flotabilitate, iar ghizii aleg zone cu adâncimi mici și curenți reduși. Familiile cu copii găsesc ușor plaje sau recifuri protejate.

Scufundările cer mai multă pregătire. Dacă nu ai certificare, poți opta pentru programe de tip „Discover Scuba Diving”, care includ instruire teoretică scurtă și o coborâre asistată, la adâncimi controlate. Cei certificați trebuie să prezinte brevetul și, uneori, un jurnal de scufundări recent. Unele centre solicită o scufundare de verificare, mai ales după o pauză lungă.

Planificarea logistică: transport, cazare, asigurări

Transportul influențează direct timpul petrecut la mare. Aeroporturile din Hurghada și Sharm El Sheikh au conexiuni frecvente și transferuri rapide. Pentru cei care pleacă din România, un zbor direct București - Hurghada reduce durata călătoriei și simplifică organizarea. La cazare, verifică accesul la recif. Hotelurile cu ponton permit snorkeling direct din resort, fără deplasări zilnice. Dacă preferi excursiile cu barca, o locație centrală scurtează transferurile către port.

Marea Roșie combină accesul facil cu biodiversitatea și servicii turistice bine organizate. Vizibilitatea bună, apa caldă și diversitatea recifurilor permit experiențe reușite pentru niveluri diferite de experiență. Familiile, cuplurile și călătorii solo găsesc opțiuni adaptate nevoilor lor.

Snorkelingul de pe plajă sau scufundările ghidate în larg oferă ritmuri diferite, dar aceeași senzație de explorare. Liniștea de sub apă și varietatea vieții marine schimbă modul în care percepi vacanțele active.

