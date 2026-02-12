€ 5.0934
DCNews Stiri Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
Data actualizării: 13:56 12 Feb 2026 | Data publicării: 13:39 12 Feb 2026

Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
Autor: Tiberiu Vasile

Carrefour părăsește România. Frații Pavăl preiau toate magazinele. Bogdan Chirieac: Eu aș privi cu speranță această tranzacție Carrefour. Sursa Foto: arhiva

Carrefour anunță retragerea de pe piața românească, iar toate cele 478 de magazine vor fi preluate de frații Pavăl, fondatorii Dedeman. Analistul Bogdan Chirieac vede însă oportunități.

Carrefour anunță retragerea de pe piața românească. Cel mai mare retailer alimentar din Europa încheie astfel o prezență de ani buni în România, într-o mutare care va remodela semnificativ sectorul local de retail. Toate cele 478 de magazine vor fi preluate de frații Pavăl, fondatorii Dedeman, într-o tranzacție-record de 823 de milioane de euro, programată să se finalizeze în a doua jumătate a anului.

Deși indicii privind reorganizarea Carrefour circulau încă din 2025, decizia surprinde și stârnește discuții la nivel economic și politic. Unele voci din spațiul public punctează nu doar dimensiunea financiară, ci și posibilele implicații geopolitice, între strategia Franței și relația cu România. Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, subliniind atât efectele economice, cât și valențele politice ale acestei tranzacții.

"Eu aș privi cu speranță această tranzacție"

"Cred că trebuie să privim acest eveniment, în special, într-o cheie de business, în sensul în care taxele ridicate aberant de către domnul Bolojan alungă investitori mici, medii și giganți precum Carrefour. Asta e situația. Totuși, eu nu cred că există vreun motiv ca Franța să abandoneze cu adevărat România. Nu cred că au legătură una cu alta. Însă eu aș privi partea optimistă a lucrurilor. Care e principalul reproș al producătorilor români de alimente? Principalul reproș e că nu au loc la raft, fiindcă toți retailerii importanți din România sunt străini. Prin faptul că frații Pavăl preiau Carrefourul, atunci sunt șanse ca ei să aibă cel mai mare retail din România, cu capital românesc, și asta ar însemna un mare plus. Ar fi și o concurență binevenită între lanțurile de aprovizionare. Mai e ceva: poate că fermierii români o să-și găsească mai ușor loc la raft, că tot ne plângem mereu de lucrul acesta. Aici, dacă frații Pavăl ar avea capacitatea să organizeze puțin producătorii români, că statul nu a reușit să facă lucrul acesta, cred că ne-ar ajuta foarte mult pe toți, fie că suntem consumatori, producători sau oameni de afaceri. Eu aș privi cu speranță această tranzacție, până la urmă. Ceilalți retaileri giganți rămân în România, doar că o să aibă la concurență Carrefourul cu capital românesc. Foarte interesant acest aspect. Ar trebui să vedem asta în scăderi de prețuri și în mai multe produse românești la raft", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Kaufland preia La Cocoș. Consiliul Concurenței cere condiții stricte: Să fie păstrat modelul low-cost
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
carrefour
romania
fratii Pavăl
dedeman
bogdan chirieac
Comentarii

