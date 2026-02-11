€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
Data actualizării: 17:47 11 Feb 2026 | Data publicării: 17:24 11 Feb 2026

Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
Autor: Ioana Dinu

spital medici Sursa foto: Freepik

Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani după absolvire.

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană, a zis că există situații particulare, cum este cazul rezidenților care au câștigat prin concurs un post într-o unitate medicală, post care rămâne rezervat pentru ei pe toată perioada pregătirii. În astfel de cazuri ar putea exista o responsabilitate morală ca, după finalizarea rezidențiatului, medicul să își înceapă activitatea în spitalul care i-a păstrat locul. În privința lipsei de medici din zonele rurale sau din orașele mici, Cătălina Poiană consideră că medicii pot fi atrași în aceste comunități doar dacă li se oferă condiții profesionale adecvate.

Asigurarea resursei umane în sistemul sanitar

De asemenea, prof. dr. Alexandru Rafila a spus că apreciază ca fiind justă poziția exprimată de Colegiul Medicilor din România și anume că pentru o parte dintre medicii rezidenți care își desfășoară pregătirea într-un spital ce le oferă și un post la finalizarea rezidențiatului este firesc ca aceștia să rămână și să profeseze, cel puțin pentru o perioadă determinată, în unitatea sanitară respectivă. În aceste situații, spitalul a blocat un post timp de aproximativ cinci ani, în speranța că va beneficia de un medic specialist.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Planul lui Bolojan pentru medici are fisuri majore. Ce nu știe premierul 

„Este importantă preocuparea autorităților pentru asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Totuși, orice măsură adoptată trebuie să țină seama de prevederile legale în vigoare și de respectarea dreptului fiecărui cetățean al Uniunii Europene la libera circulație și la libera alegere a locului de muncă. Soluția nu este constrângerea, ci crearea unor condiții care să facă sistemul sanitar românesc cu adevărat atractiv.


Avem deja exemple de medici care, după o carieră de succes în străinătate, au ales să se întoarcă acasă. Este esențial să înțelegem ce i-a determinat să facă acest drum invers. Care au fost resursele, oportunitățile, schimbările sau motivațiile care i-au convins că pot performa și în România? Acolo trebuie să intervenim și să construim politici publice sustenabile.


Eforturile constante depuse în ultimii ani de Guvern, Ministerul Sănătății și autoritățile locale au condus la modernizarea cabinetelor, spitalelor și ambulatoriilor, crescând atractivitatea localităților mai mici pentru tinerii medici. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere și nevoile sociale ale acestora, precum și modul în care sunt integrați și tratați de comunitățile în care profesează.


Apreciez ca fiind justa poziția exprimată de Colegiul Medicilor din România si anume că pentru o parte dintre medicii rezidenți care își desfășoară pregătirea într-un spital ce le oferă și un post la finalizarea rezidențiatului este firesc ca aceștia să rămână și să profeseze, cel puțin pentru o perioadă determinată, în unitatea sanitară respectivă. În aceste situații, spitalul a blocat un post timp de aproximativ cinci ani, în speranța că va beneficia de un medic specialist.


Pentru o mai bună înțelegere a contextului și a soluțiilor identificate în perioada mandatului meu, a fost elaborat documentul „Ghidul de acțiuni locale – soluții pentru resursa umană în sănătate”, un instrument practic destinat sprijinirii autorităților locale în atragerea și menținerea personalului medical în unitățile sanitare aflate în subordinea acestora”, a zis prof. dr. Alexandru Rafila.

Reacția SANITAS

Medicii din cadrul Federaţiei SANITAS declară dezacordul total „faţă de orice tentativă de a transforma educaţia medicală finanţată de la buget într-o obligaţie de muncă impusă ulterior absolvirii”.

Medicii precizează că reconosc preciparea autorităţilor faţă de deficitul de personal şi investiţia statului în formarea profesională a medicilor, dar „libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţie”.

„Divizia Medicilor SANITAS înțelege preocuparea autorităților privind deficitul de personal medical și recunoaște investiția statului în formarea profesională a medicilor prin finanțarea studiilor și a rezidențiatului.


Cu toate acestea, ne exprimăm ferm și fără echivoc DEZACORDUL față de orice tentativă de a transforma educația medicală finanțată de la buget într-o obligație de muncă impusă ulterior absolvirii. Învățământul public reprezintă un drept constituțional și o politică de stat, nu un contract care poate genera obligații profesionale forțate. Libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituția României și de principiile europene.


Din perspectivă sindicală, respingem ideea că medicii pot fi reținuți în sistem prin constrângere administrativă. Realitatea demonstrează că exodul personalului medical este determinat de suprasolicitare, lipsa personalului, infrastructura insuficientă și instabilitatea legislativă, nu de lipsa responsabilității profesionale.


Divizia Medicilor SANITAS susține clar că medicii trebuie convinși să rămână în România prin condiții de muncă sigure, salarizare corectă, respect profesional și perspective reale de carieră, nu prin măsuri restrictive.


Solicităm autorităților să renunțe la abordările coercitive și să inițieze dialog social real cu partenerii sindicali pentru identificarea unor soluții sustenabile care să stabilizeze sistemul medical românesc”, a transmis SANITAS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medici
ilie bolojan
alexandru rafila
catalina poiana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 9 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 15 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 27 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 30 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 29 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close