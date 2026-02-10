Demisie "surpriză" de la vârful uneia din cele mai mari bănci centrale din UE. Cine are de câștigat

François Villeroy de Galhau și-a anunțat în mod neașteptat demisia anticipată din funcția de guvernator al Băncii Franței, decizie despre care unii analiști spun că ar fi un efort calculat pentru a proteja viitoarea conducere a instituției, scrie Euronews.

Guvernatorul băncii centrale franceze și-a prezentat demisia luni, dar aceasta va intra în vigoare în iunie 2026.

Această plecare neașteptată are loc cu aproximativ 18 luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al său, programat să se încheie în octombrie 2027.

Demisia guvernatorului băncii centrale franceze, mișcare strategică?

Această mișcare transferă strategic responsabilitatea alegerii succesorului său către actualul președinte al Franței, Emmanuel Macron, scrie sursa citată.

Dacă Villeroy de Galhau și-ar fi încheiat mandatul complet, numirea următorului șef al Băncii Franței ar fi revenit câștigătorului alegerilor prezidențiale din aprilie 2027, ceea ce, conform sondajelor actuale, ar putea favoriza un candidat de extremă dreapta.

Deși François Villeroy de Galhau a invocat motive personale pentru plecarea sa, în special pentru a conduce Fundația Apprentis d'Auteuil, o organizație caritabilă pentru tinerii vulnerabili, momentul ales este perceput ca un efort calculat pentru a proteja viitoarea conducere a instituției.

Mesajul guvernatorului Băncii Franței

Într-un comunicat de presă, Villeroy de Galhau a dat asigurat că „cu puțin peste un an înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, mi se pare că aș fi îndeplinit esența misiunii mele”.

Într-o scrisoare separată adresată angajaților Băncii Franței, guvernatorul care a condus instituția timp de aproape 11 ani a recunoscut, de asemenea, că „această decizie ar putea fi o surpriză”.