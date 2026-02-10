€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Demisie "surpriză" de la vârful uneia din cele mai mari bănci centrale din UE. Cine are de câștigat
Data publicării: 15:04 10 Feb 2026

Demisie "surpriză" de la vârful uneia din cele mai mari bănci centrale din UE. Cine are de câștigat
Autor: Doinița Manic

Imagine cu bancnote Euro Un lider european important are de câștigat de pe urma acestei demisii. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Guvernatorul uneia din cele mai mari bănci centrale europene a demisionat în mod neașteptat.

François Villeroy de Galhau și-a anunțat în mod neașteptat demisia anticipată din funcția de guvernator al Băncii Franței, decizie despre care unii analiști spun că ar fi un efort calculat pentru a proteja viitoarea conducere a instituției, scrie Euronews.

Guvernatorul băncii centrale franceze și-a prezentat demisia luni, dar aceasta va intra în vigoare în iunie 2026.

Această plecare neașteptată are loc cu aproximativ 18 luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al său, programat să se încheie în octombrie 2027.

Demisia guvernatorului băncii centrale franceze, mișcare strategică?

Această mișcare transferă strategic responsabilitatea alegerii succesorului său către actualul președinte al Franței, Emmanuel Macron, scrie sursa citată.

Dacă Villeroy de Galhau și-ar fi încheiat mandatul complet, numirea următorului șef al Băncii Franței ar fi revenit câștigătorului alegerilor prezidențiale din aprilie 2027, ceea ce, conform sondajelor actuale, ar putea favoriza un candidat de extremă dreapta.

Deși François Villeroy de Galhau a invocat motive personale pentru plecarea sa, în special pentru a conduce Fundația Apprentis d'Auteuil, o organizație caritabilă pentru tinerii vulnerabili, momentul ales este perceput ca un efort calculat pentru a proteja viitoarea conducere a instituției.

Mesajul guvernatorului Băncii Franței

Într-un comunicat de presă, Villeroy de Galhau a dat asigurat că „cu puțin peste un an înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, mi se pare că aș fi îndeplinit esența misiunii mele”.

Într-o scrisoare separată adresată angajaților Băncii Franței, guvernatorul care a condus instituția timp de aproape 11 ani a recunoscut, de asemenea, că „această decizie ar putea fi o surpriză”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
franta
banca centrala
guvernator banca
demisie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 42 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close