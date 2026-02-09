O deputată din Rusia cere interzicerea accesului la site-uri pornografice pentru persoanele fără copii

Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres.

"Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. Poate că aceste site-uri ar trebui să fie accesibile doar pentru cei care au copii", a afirmat Tatiana Butskaia, parlamentară în Duma de Stat a Rusiei (camera inferioară a parlamentului federal) din partea partidului pro-Kremlin, Rusia Unită, într-o intervenţie la postul de radio Govorit Moskva.

Butskaia a adăugat că oamenii "au nevoie să facă dragoste pentru a avea copii", în timp ce consumul de materiale pornografice serveşte ca un fel de "înlocuitor" pentru relaţiile carnale.

Rusia se confruntă cu scăderea natalității

Autorităţile ruse caută să inverseze scăderea drastică a natalităţii, legată atât de incertitudinea generată de războiul din Ucraina, cât şi din cauza "găurii demografice" în care se află Rusia, care se explică prin faptul că femeile născute în anii 90 ai secolului XX au atins vârsta procreării într-o perioadă marcată de o scădere bruscă a naşterilor.

Guvernul rus promovează tot felul de proiecte menite să crească numărul familiilor cu mai mulţi copii şi a aprobat o lege care interzice propaganda ideologiei "childfree", care caută să recunoască dreptul femeilor de a nu avea copii.

