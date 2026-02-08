€ 5.0923
DCNews Stiri Meloni atacă dur protestatarii și vorbește despre "inamici ai Italiei"
Data publicării: 13:25 08 Feb 2026

Meloni atacă dur protestatarii și vorbește despre "inamici ai Italiei"
Autor: Dana Mihai

Meloni atacă dur protestatarii și vorbește despre Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş, informează duminică DPA.

Într-o postare pe reţelele sociale, ea i-a calificat pe cei implicaţi în revolte drept "inamici ai Italiei şi italienilor".

Meloni a scris că protestatarii s-au asigurat că imaginile cu revoltele vor fi difuzate de televiziune pentru a face înconjurul lumii, menţionând contribuţia în acest sens o canalului american Fox.

Mii de oameni au mărșăluit spre Satul Olimpic

Sâmbătă seara, un marş de protest la care au participat peste 3.000 de oameni s-a îndreptat spre Satul Olimpic din oraşul situat în nordul Italiei.

Participanţii au lansat cocteiluri Molotov în direcţia forţelor de securitate, iar poliţiştii au făcut uz de bastoane, tunuri cu apă şi gaze lacrimogene, arestând de asemenea şase persoane.

Meloni a menţionat de asemenea un incident de pe calea feroviară în nordul Italiei. Sâmbătă, distrugeri au fost descoperite în trei locuri acolo, cauzând probleme considerabile pentru traficul feroviar.

Paralela cu sabotajul de la Paris 2024

Anchetatorii nu resping posibilitatea ca acest lucru să fi fost un act de sabotaj, după cum a fost şi cel de la începutul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris în 2024.

"Mii şi mii de italieni lucrează orele acestea pentru a asigura ca totul să funcţioneze cum trebuie în timpul Jocurilor Olimpice", a scris Meloni în postarea sa pe Instagram. Mulţi dintre ei lucrează ca voluntari, "pentru că ei vor ca ţara lor să facă o bună impresie, să fie admirată şi respectată", a scris Giorgia Meloni.

Citește și: De ce nu intră Italia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Antonio Tajani

Prin urmare, cei care demonstrează "împotriva Jocurilor Olimpice" şi pe care ea i-a calificat drept "inamici", sunt împotriva acestor oameni care muncesc, a subliniat Meloni.

x close