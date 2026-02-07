€ 5.0923
Stiri

Curs valutar: € 5.0923 | $ 4.3190
DCNews Stiri "Caii Deltei mor pe capete" / "Caii Deltei umblă ca nişte scheleţi ambulanţi". Guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete, clarifică situaţia
Data actualizării: 21:14 07 Feb 2026 | Data publicării: 10:20 07 Feb 2026

EXCLUSIV "Caii Deltei mor pe capete" / "Caii Deltei umblă ca nişte scheleţi ambulanţi". Guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete, clarifică situaţia
Autor: Florin Răvdan

arbdd - caii de la letea Facebook ARBDD

În ultimele zile, spaţiul public a fost inundat de informaţii care semnalează o adevărat tragedie în Delta Dunării. Celebrii cai de la Letea ar fi afectaţi de frig şi foamete.

Guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete, a venit la DC Anima pentru a clarifica situaţia. 

"Este o dorinţă de senzaţional care, din păcate, funcţionează în defavoarea cailor de la Letea. Caii de la Letea nu pot spune că sunt egali în îngrijire cu caii pe care îi au oamenii în curte, şi aici subliniez ceea ce am şi spus pe Facebook: nu toţi caii de acolo sunt semi-sălbatici. Sunt foarte mulţi cai, mai mult de jumătate din efectivele aflate în libertate, care au stăpâni. Şi aici subliniez responsabilitatea stăpânilor de animale în ceea ce priveşte această responsabilitate de a oferi hrană, adăpost şi îngrijire medicală animalelor pe care le au în proprietate. Nu e doar o opţiune, e o obligaţie", a declarat Bogdan Bulete. 

"Sunt oarecum dezamăgit că colegii de la Institutul de Cercetare, cunoscând această realitate, au ales calea senzaţionalului şi prezintă trunchiat şi denaturat o situaţie pe care ei ştiau foarte bine că nu este general valabilă", a mai declarat Bogdan Bulete. 

Ce a postat ARBDD pe reţelele sociale 

"Urmare știrilor apărute în media și pe rețelele sociale privind starea de sănătate și mortalități la cabalinele aflate în stabulație liberă din Rezervația Biosferei Delta Dunării, respectiv din zona Pădurii Letea, vă informăm că inspectorii ecologi ai ARBDD desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a zonei respective și nu au constatat situații precum cele prezentate în spațiul public.

Ieri, 5 februarie 2026, inspectorii din cadrul SIMEE Sulina s-au deplasat în teren și au desfășurat o acțiune de hrănire a cailor sălbăticiți din zona grindului Letea, prin distribuirea unor baloți de fân, în afara zonei strict protejate Pădurea Letea.

În timpul acțiunii au fost observate de către inspectorii ARBDD aproximativ 70 de exemplare de cai, aflate într-o stare bună și în condiții optime, nefiind înregistrate mortalități. 

Concomitent cu acțiunile ARBDD, în zonă s-a aflat și un medic veterinar din partea Asociației ARCA, implicată de ani de zile în problematica cailor din Pădurea Letea care, independent de acțiunile noastre, a confirmat starea favorabilă a efectivelor de cai semisălbăticiți din zona Pădurii Letea și Grindul Letea, cu un număr estimat de 150 exemplare.

Evenimentele prezentate în media fac referire la altă zonă a Deltei Dunării, unde există o populație de cai semisălbăticiți, dar și cai domestici lăsați în stabulație liberă. Însă așa cum se întâmplă în fiecare an, când este vorba de sute de animale, este firesc ca unele exemplare vulnerabile să nu reușească să treacă peste sezonul rece. 

Acest lucru ține de selecția naturală, iar puținele exemplare care nu fac față intemperiilor, devin hrană pentru alte carnivore, întregind circuitul firesc al naturii.

Prin aceste acțiuni sprijinim populațiile de cai semisălbăticiți să supraviețuiască în această perioadă de iarnă, atunci când condițiile meteo sunt mai aspre și resursele de hrană sunt mai reduse.

De asemenea, facem un apel către populația locală care deține în proprietate astfel de animale, să își asume responsabilitățile ce decurg din deținerea animalelor, să nu le lase în stabulație liberă pe timpul iernii, ci să ofere condiții de hrană, adăpost și îngrijire medicală conform obligațiilor deținătorilor de animale domestice", a transmis Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caii de la letea
arbdd
bogdan bulete
