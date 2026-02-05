Avarie la o conductă de gaze în Craiova: 30 de persoane, evacuate

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova intervin la o avarie a conductei de gaz subterane pe bulevardul Nicolae Romanescu, care alimenta zonele din apropiere. 30 de persoane din 6 locuințe au fost evacuate, autoritățile realizând un perimetru de siguranță în zonă.

Avarie la o conductă de gaze, Craiova, 5 februarie 2025. Sursa foto: ISU Dolj

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. Până în acest moment, nu sunt victime, potrivit informațiilor furnizate de ISU Dolj.

De asemenea, a fost anunțat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenție la fața locului și a oprit gazul de la robinetul central.

La locul incidentului au ajuns și cinci echipaje de poliție, care asigură devierea circulației pe arterele adiacente.