Avarie la o conductă de gaze în Craiova: 30 de persoane, evacuate

O avarie a unei conducte de gaz a dus la evacuarea a 30 de persoane, joi seară, în municipiul Craiova.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova intervin la o avarie a conductei de gaz subterane pe bulevardul Nicolae Romanescu, care alimenta zonele din apropiere. 30 de persoane din 6 locuințe au fost evacuate, autoritățile realizând un perimetru de siguranță în zonă.
Avarie la o conductă de gaze, Craiova, 5 februarie 2025. Sursa foto: ISU Dolj
La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. Până în acest moment, nu sunt victime, potrivit informațiilor furnizate de ISU Dolj.
De asemenea, a fost anunțat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenție la fața locului și a oprit gazul de la robinetul central.
La locul incidentului au ajuns și cinci echipaje de poliție, care asigură devierea circulației pe arterele adiacente.
de Anca Murgoci