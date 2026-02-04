€ 5.0950
Un copil de doar 9 ani a căzut de la etaj, în Alba Iulia
Data actualizării: 18:20 04 Feb 2026 | Data publicării: 17:36 04 Feb 2026

Un copil de doar 9 ani a căzut de la etaj, în Alba Iulia
Autor: Roxana Neagu

accident ambulanta Accident, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un băiețel de doar 9 ani a căzut de la etaj, în Alba Iulia.

UPDATE: "Copilul, în vârstă de 9 ani, a fost adus de un echipaj SMURD TIM policontuzionat, cu semne de fractură la nivelul membrului superior drept, prin cădere de la aproximativ doi metri înălţime. Pacientul este conştient, cooperant, stabil respirator şi hemo-dinamic, fiind în curs de investigaţii", a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Alexandra Roşu, conform Agerpres. 

---

Un băiat în vârstă de 9 ani a căzut, miercuri, de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Alba Iulia. A suferit mai multe leziuni corporale şi a fost transportat de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale.

”La data de 4 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi cu privire la faptul că un copil ar fi căzut de la etajul unui bloc aflat pe strada Vasile Goldiş, din municipiul Alba Iulia. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat de 9 ani, din municipiul Alba Iulia, care a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia”, a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

O copertină i-a mai dat o șansă la viață

La faţa locului a fost trimis un echipaj SMURD TIM pentru asistenţă medicală. În cădere, băiatul a ajuns pe o copertină.

În urma incidentului, băiatul a suferit leziuni corporale şi a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

”Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, mai precizează informarea transmisă IPJ Alba.

EXCLUSIV "Eu urmez". Situație șocantă după ce Eduard (13 ani), din Oradea, s-a aruncat de pe bloc. Avertismentul psihologului Leca: Se poate repeta oricând 

sinucidere
baiat
