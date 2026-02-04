€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri La SANADOR, abordarea multidisciplinară modernă este esențială pentru pacienții oncologici
Data actualizării: 11:02 04 Feb 2026 | Data publicării: 10:59 04 Feb 2026

La SANADOR, abordarea multidisciplinară modernă este esențială pentru pacienții oncologici
Autor: Alexandra Curtache

Tumor Board SANADOR

Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, SANADOR reafirmă importanța abordării moderne, multidisciplinare, în îngrijirea pacienților oncologici – o abordare care pune în centru nu boala, ci omul, parcursul său medical și calitatea vieții.

În oncologia modernă, performanța medicală înseamnă coordonare, expertiză integrată și acces la tehnologii avansate, toate reunite într-un model de îngrijire centrat pe pacient. 

„La SANADOR, credem că fiecare pacient oncologic trebuie să aibă acces la cele mai moderne investigații și tratamente, la standarde internaționale, chiar aici, în România. De aceea, investim constant în tehnologii de vârf și în dezvoltarea unor echipe medicale multidisciplinare, astfel încât pacienții să poată beneficia de diagnostic avansat, decizii medicale corecte și tratamente personalizate, fără a fi nevoiți să caute soluții în afara țării. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm pe termen lung și pentru care am creat și dezvoltăm continuu, de opt ani, Centrul Oncologic SANADOR”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR. 

Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Managementul integrat al pacientului cu cancer 

Cancerul este o afecțiune complexă, care necesită mai mult decât intervenții punctuale. Abordarea multidisciplinară reprezintă standardul oncologiei moderne, iar deciziile terapeutice trebuie luate în mod coordonat, de comisia oncologică multidisciplinară (Tumor Board), unde medici din specialități diferite analizează fiecare caz în parte și stabilesc cea mai potrivită strategie de diagnostic și tratament. Această colaborare strânsă permite nu doar creșterea șanselor de supraviețuire, ci și menținerea unei calități cât mai bune a vieții pacienților. 

De opt ani, Centrul Oncologic SANADOR asigură managementul integrat al pacientului cu cancer, oferind un parcurs medical complet, de la diagnostic avansat la tratament și monitorizare, totul sub același acoperiș. Pacienții beneficiază de investigații imagistice performante, evaluări histopatologice, imunohistochimice și genetice avansate, esențiale pentru stabilirea unui diagnostic precis și pentru personalizarea tratamentului. 

Tratamentul pacienților cu cancer beneficiază de accesul la chirurgia oncologică de înaltă performanță din cadrul Spitalului Clinic SANADOR, realizată în condiții de maximă siguranță, cu tehnologii moderne și echipe chirurgicale cu experiență vastă, cu ajutorul singurei Secții ATI de categoria I, cu competențe extinse, din sistemul medical privat din România. Integrarea serviciilor chirurgicale cu oncologia medicală, radioterapia și investigațiile de laborator avansate permite o abordare coerentă și eficientă a fiecărui caz, adaptată nevoilor reale ale pacientului. 

Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Empatie și compasiune 

Dincolo de performanța medicală, prevenția și educația pentru sănătate constituie pași esențiali de urmat, în special în contextul în care, în România, cancerul este adesea diagnosticat tardiv. De asemenea, screeningul oncologic salvează vieți prin șansa stabilirii unui diagnostic precoce. 

Îngrijirea centrată pe pacient înseamnă, la SANADOR, respect pentru parcursul individual, comunicare deschisă, decizii medicale asumate și sprijin continuu. Empatia și compasiunea merg mână în mână cu rigoarea științifică și performanța medicală, într-un model de îngrijire care își propune nu doar tratarea bolii, ci și susținerea pacientului pe termen lung. 

Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Despre SANADOR 

Înființat în 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București.

Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care asigură o gamă complexă de servicii medicale, inclusiv chirurgie majoră, cu sprijinul Secției ATI de nivelul I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă în primul bloc operator complet digitalizat din România și în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe de înaltă performanță, dar și urgențe medicale și chirurgicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe adulți și copii, primul din sistemul medical privat, cu imagistică nonstop, 26 de linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe. 

Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
Centrul Oncologic SANADOR
pacienti oncologici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 11 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 20 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
Publicat acum 45 minute
Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
Publicat acum 50 minute
De ce un articol scris despre „critică vs. cerere” ajunge să salveze mai multe seri decât o cină romantică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close