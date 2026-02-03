€ 5.0950
Stiri

DCNews Stiri Patru copii morți în aceeași familie. Dramă sau situație de risc? Verificări DGASPC Sibiu după tragedia din Chirpăr
Data actualizării: 20:19 03 Feb 2026 | Data publicării: 19:38 03 Feb 2026

Patru copii morți în aceeași familie. Dramă sau situație de risc? Verificări DGASPC Sibiu după tragedia din Chirpăr
Autor: Tiberiu Vasile

DGASPC Sibiu verifică familia copiilor morți în pârâul din Chirpăr Patru copii au decedat în aceeași familie, o situație de risc Familie. Sursa Foto: Freepik

DGASPC Sibiu a început verificări la familia copiilor care au murit într-un pârâu din Chirpăr. Patru copii au decedat în aceeași familie, iar situația este tratată ca o posibilă situație de risc.

DGASPC Sibiu a demarat verificări și evaluări la familia celor doi copii care au murit după ce au căzut într-un pârâu în localitatea Chirpăr. Copiii aveau 6 și 9 ani, iar instituția precizează că familia nu se afla anterior în evidențele sale.

Situație tratată ca risc

Reprezentanții DGASPC Sibiu subliniază că, în contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiași familii, situația este considerată „o posibilă situație de risc”. Totuși, acest fapt nu conduce automat la separarea copilului rămas de familie sau la măsuri de protecție specială.

„Situația familiei minorilor nu s-a aflat în evidențele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenția instituției până la acest tragic eveniment. În ceea ce privește copilul rămas în familie, precizăm că legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială”, se arată într-o informare a instituției.

Verificări complexe și sprijin pentru familie

Potrivit sursei, evaluările sunt desfășurate „conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la separarea copilului de familie”. Dacă va fi identificat un risc iminent, DGASPC Sibiu va lua măsuri urgente pentru protecția copilului care a rămas în familia respectivă, inclusiv prin instanță.

„În prezent aceste activități de verificare au fost deja inițiate, urmând ca, după finalizarea lor, să se poată concluziona și acționa potrivit legislației în domeniul protecției copilului”, adaugă reprezentanții instituției.

Familia va primi, de asemenea, consiliere psihologică gratuită prin Centrul de zi „Iasmina”, un serviciu social aflat în subordinea DGASPC Sibiu, care oferă suport atât părinților, cât și copilului rămas.

Tragedia care a declanșat verificările

Evenimentul tragic s-a produs luni, când o fetiță de 6 ani și fratele său de 9 ani au căzut într-un pârâu din Chirpăr, Sibiu. Deși s-au încercat manevre de resuscitare pentru fetiță, acestea nu au avut succes, fiind declarată decedată la fața locului. Trupul neînsuflețit al fratelui său a fost recuperat puțin mai târziu.

DGASPC Sibiu și-a exprimat regretul profund pentru pierderea tragică a celor doi copii și continuă verificările pentru a asigura protecția singurului rămas în familie.

CITEȘTE ȘI: O fetiță și fratele ei și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârâu din Sibiu
 

CITEȘTE ȘI: O fetiță și fratele ei și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârâu din Sibiu

sibiu
copii
morti
dgaspc
