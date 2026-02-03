€ 5.0959
Știai la ce se folosește gaura de la capătul unghierelor?
Data actualizării: 11:29 03 Feb 2026 | Data publicării: 11:29 03 Feb 2026

Știai la ce se folosește gaura de la capătul unghierelor?
Autor: Alexandra Curtache

unghiera Foto: Unsplash

Un detaliu ignorat ani la rând a devenit subiect de dezbatere pe internet. Micul orificiu din unghiere are un scop surprinzător, iar mulți oameni abia acum îl descoperă.

V-ați întrebat vreodată la ce servește micul orificiu de la capătul unghierelor? Inventate în 1875 pentru a înlocui tăierea unghiilor cu foarfece mici sau îndepărtarea lor cu un cuțit, unghierele sunt un instrument esențial pentru îngrijirea personală, aproape fiecare gospodărie având cel puțin o pereche.

Probabil că nu ați acordat niciodată o atenție deosebită găurii mici de la capătul instrumentului, dar dacă vă duceți la baie și luați unghiera, veți observa probabil o mică gaură la capătul acesteia.

Teorii amuzante și presupuneri greșite

Întrebarea a fost pusă de un utilizator nedumerit pe Facebook, care a dezvăluit că subiectul a fost abordat în timpul unei conversații cu soacra sa.

„Soacra mea nu se putea opri din râs când a realizat că nu aveam nicio idee la ce servește micuța gaură din unghieră. Acum mă întreb... sunt singurul care nu a știut niciodată?”, a scris acesta.

Desigur, întrebarea a stârnit numeroase teorii în comentarii, unde oamenii au încercat să ghicească de ce o unghieră are nevoie de o gaură mică.

„Este pentru a păstra unghiile tăiate de la picioare”, a glumit o persoană, în timp ce o a doua a adăugat: „Poate este un loc pentru a păstra ața dentară”.

Oricât de creative ar fi aceste presupuneri, din păcate sunt complet greșite.

Scopul real al găurii din unghiere

Se pare că are un scop funcțional, deoarece permite oamenilor să-și atașeze unghiera la un breloc sau la un lanț.

Acum că te gândești mai bine, probabil îți amintești că ai văzut o unghiera care avea chiar propriul lanț când erai copil.

Deși am primi niște priviri ciudate dacă am scoate unghiera de la gât și am începe să ne tăiem unghiile în autobuz sau într-o cafenea, cu siguranță acest lanț te poate ajuta să o găsești mai repede, în loc să golești sertarele din baie de fiecare dată când ai nevoie de o unghieră.

Dezvăluirea a venit ca o surpriză pentru mulți, iar o persoană a glumit: „Nu voi mai privi niciodată unghiera mea în același mod”, în timp ce alta a glumit: „E timpul să o atașez la cheile mele!”

Micul orificiu de la capăt nu este singurul aspect funcțional al unghierei, deoarece majoritatea uneltelor includ și o mică pilă de unghii în partea de jos. Deși nu sunt la fel de bune ca o pilă de unghii separată, ele pot fi cu siguranță utile la nevoie.

La fel și micul cârlig de la capăt, pe care majoritatea oamenilor îl folosesc pentru a curăța murdăria de sub unghii.

unghii
curiozitati
x close