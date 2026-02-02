€ 5.0959
DCNews Stiri Suma uluitoare pe care ai fi avut-o dacă ai fi investit 1.000 de dolari în Bitcoin acum 15 ani
Data actualizării: 10:35 02 Feb 2026 | Data publicării: 10:31 02 Feb 2026

Suma uluitoare pe care ai fi avut-o dacă ai fi investit 1.000 de dolari în Bitcoin acum 15 ani
Autor: Alexandra Curtache

Bitcoin Bitcoin și dolari. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Bitcoin a fost privit ani la rând ca o curiozitate digitală, însă cifrele arată astăzi un scenariu greu de ignorat: o investiție modestă făcută la început ar fi putut transforma un investitor obișnuit într-un miliardar.

Retrospectiva este un lucru minunat, iar aici poți vedea cât de mulți bani ai fi putut economisi dacă ai fi luat Bitcoin în serios.

Dacă sunteți una dintre multele persoane care au ridicat din sprâncene când Bitcoin a fost anunțat pentru prima dată, probabil că v-ați mustrat de câteva ori de-a lungul anilor. Iată cât de mulți bani ați fi putut câștiga dacă ați fi investit 1.000 de dolari acum 15 ani.

Scepticism justificat și primele tranzacții

Retrospectiva este un lucru minunat și, desigur, știm cu toții ce succes nebunesc a avut, dar la momentul respectiv, Bitcoin părea o fantezie inventată. Chiar și acum, când apar noi criptomonede, este normal să le tratăm cu suspiciune. Pentru fiecare succes al Bitcoin, există și un eșec. 

Bitcoin a debutat în ianuarie 2009, iar în februarie 2011 a depășit pragul de 1 dolar. Ca orice monedă, poate fluctua, dar sunt multe persoane care regretă sau au remușcări că nu au investit sau că au încasat prea devreme.

În primele zile ale monedei, un bărbat a schimbat chiar 10.000 de bitcoin pentru 2 pizza în valoare de 25 de lire sterline. Au! Atât de multe monede ar valora o sumă dureroasă și acum, așa că sperăm că pizza a fost bună.

Citește și: Computerele cuantice amenință Bitcoin: Valoarea ar putea dispărea peste noapte

Calculul care doare: 1.000 de dolari transformați în miliarde

Deci, cât ai fi putut câștiga dacă ai fi riscat și ai fi investit 1.000 de dolari în Bitcoin acum 15 ani?

Desigur, totul depinde de faptul că ai fi reușit să-ți păstrezi calmul în tot acest timp, fără să vinzi. Mai rău, ai fi putut fi unul dintre nefericiții care și-au aruncat banii sau au uitat parola.

Anul trecut, potrivit Bankrate, dacă ai fi investit 1.000 de dolari în Bitcoin în 2010, ai fi avut suma uriașă de 1,62 miliarde de dolari (1,21 miliarde de lire sterline) în portofel.

Ce s-ar fi întâmplat dacă investeai mai târziu

Timpul este esențial, deoarece Bankrate a calculat și profitul pe care l-ai fi obținut dacă ai fi investit acum cinci sau zece ani. Dacă ai fi cheltuit banii în 2016, ai fi avut aproximativ 496.927 de dolari.

Este totuși o îmbunătățire majoră față de 1.000 de dolari, dar nu este 1,6 miliarde de dolari. Dar acum cinci ani? Ei bine, acum ai avea o investiție de 9.689 de dolari, ceea ce nu este de neglijat în această perioadă de criză a costului vieții.

Lecția Bitcoin: răbdarea poate costa… sau poate îmbogăți

Numai timpul va spune dacă va continua să crească și dacă investițiile pe cinci și zece ani vor atinge aceleași niveluri amețitoare ca investițiile pe 15 ani.

Comentarii

