DCNews Stiri Social Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Data publicării: 18:46 31 Ian 2026

Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Autor: Bogdan Bolojan

parcare_08940100

Toți cei 33 de angajați care, până acum, încasau plata la parcările publice prin Compania Municipală Parking București au fost concediați.

Măsura intră în vigoare odată cu schimbarea modului de plată a parcărilor, programată pentru 28 februarie. Decizia vine după ce municipalitatea a constatat că prezența încasatorilor nu se justifica financiar: aceștia ar fi încasat doar câteva sute de lei pe lună, în condițiile în care salariul brut era de aproximativ 4.600 de lei lunar. 

Începând cu sfârșitul lunii februarie, plata parcărilor publice din Capitală nu se va mai face prin angajați, ci exclusiv prin aplicațiile oficiale sau alte aplicații compatibile, prin SMS sau cash la automatele SelfPay amplasate în centre comerciale sau alte locații din oraș. 

Ciucu se plânge că nu încasează bani din parcări 

Primarul general Ciprian Ciucu a criticat dur sistemul actual de parcări. A spus că "este o glumă”, deoarece, în medie, municipalitatea încasează bani doar pentru două ore din 12 cât este ocupat un loc de parcare.

 Edilul a transmis că, începând cu acest an, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi șoferilor care nu își plătesc parcarea și va prelua inclusiv sistemele automate de control,cele șapte „mașini inteligente” care verificau plata parcărilor. 

Principalele motive invocate de Ciucu pentru aceste schimbări sunt lipsa de eficiență a vechiului sistem, în care angajații Parking nu aveau statut legal de agenți constatatori, numărul mare de gratuități acordate, aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de parcare fără plată și fraudele semnalate în accesul la facilități pentru persoane cu handicap și alte categorii.

Primarul a anunțat că gratuitățile vor fi menținute doar pe un procent redus de locuri legal dedicate acestor categorii și că va iniția dezbateri pentru a redefini politica privind gratuitățile și gestionarea locurilor de parcare.

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

