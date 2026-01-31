Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric

Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, au rămas sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, fără energie electrică, pana masivă de curent fiind provocată de avarii grave la rețeaua electrică din Ucraina. După ce procesul de alimentare cu energie electrică a fost reluat, autoritățile de peste Prut au făcut o serie de precizări.

S-a restabilit alimentarea cu energie electrică în R. Moldova

„Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15.40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. La această oră, operatorii sistemelor de distribuție, de asemenea, au finalizat conectarea consumatorilor finali la rețelele de joasă tensiune.

La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie”, a spus ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu.

Republica Moldova: „Mulțumesc foarte mult operatorilor sistemului eletroenergetic din România și Ucraina”

Acesta a mulțumit României și Ucrainei pentru colaborare, arătând cât de importante sunt relațiile între state, mai ales în condițiile războiului dus de Rusia la graniță.

„Vreau să mulțumesc foarte mult operatorilor sistemului eletroenergetic din România și din Ucraina pentru cooperarea și suportul amplu în depășirea acestei situații”, a spus ministrul moldovean al Energiei.

„Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălți - Suceava, Strășeni - Gutinaș și, desigur, Vulcănești – Chișinău”, a adăugat el.

Defecțiunea tehnică a fost provocată de problemele apărute în rețeaua electrică din Ucraina, în contextul conflictului în desfășurare care vizează infrastructura energetică a țării vecine, dar nu a fost cauzată de bombardamente.

Igor Grosu, președintele Parlamentului din R. Moldova: „Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia”

În același timp, președintele Parlamentului din Republica Moldova a transmis că evenimentul produs sâmbătă arată modul în care ucrainenii trăiesc zilnic, ca efect al războiului provocat de Rusia. De asemenea, Igor Grosu a punctat importanța consolidării unei independențe energetice a țării.

„Incidentul de astăzi arată, din nou, cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică.

Astăzi, unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieți și lovește infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig și în întuneric. De aceea, să fim recunoscători și să prețuim mereu pacea și liniștea pe care le avem în casele noastre. Mulțumim tuturor celor care, în aceste zile sunt implicați și fac tot posibilul ca noi să avem lumină și căldură în case, celor care se asigură că drumurile rămân practicabile și celor care au grijă de siguranța și securitatea noastră. Vă mulțumim”, a scris Igor Grosu, pe pagina sa de Facebook.