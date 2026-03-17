DCNews Stiri PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Data publicării: 13:20 17 Mar 2026

PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea De la stânga la dreapta: Premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Social Democrat îi cere premierului să aprobe urgent scutirea directă a fermierilor de la plata accizei şi a TVA pentru motorină.

PSD i-a solicitat, marţi, prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent iniţiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei şi a TVA pentru motorina folosită în agricultură, susţinând că blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanţul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în preţul final al alimentelor.

"Campania agricolă de primăvară este în plină desfăşurare, iar fermierii folosesc deja motorină scumpă pentru culturile de porumb şi floarea soarelui! Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creştere a preţurilor la alimente! Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Naţională, pentru achiziţia a 78 de litri de motorină/ha, la un preţ fără acciză şi TVA. Din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de PSD.

CITEȘTE ȘI             -             Noi scumpiri la pompă. Cât costă, azi, benzina și motorina

Social-democraţii subliniază că această măsură este importantă pentru fermieri pentru că nu vor mai fi obligaţi să aloce sumele aferente taxelor pe motorină, având astfel o capacitate mai mare de a face faţă altor provocări, precum creşterea preţurilor la fertilizanţi.

"România este în mod evident afectată de creşterea preţului internaţional al ţiţeiului, determinată de conflictului din Orientul Mijlociu. Este necesară o reacţie rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populaţiei şi a economiei naţionale. Din primele momente de la declanşarea crizei internaţionale, miniştrii PSD au propus soluţii pentru atenuarea creşterii de preţuri la carburanţi. Lipseşte doar decizia prim-ministrului! Şi fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populaţie şi pentru economia naţională", se precizează în comunicat.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 5 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 8 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 32 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 45 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 30 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 48 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
