PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți

PSD i-a solicitat, marţi, prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent iniţiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei şi a TVA pentru motorina folosită în agricultură, susţinând că blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanţul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în preţul final al alimentelor.

"Campania agricolă de primăvară este în plină desfăşurare, iar fermierii folosesc deja motorină scumpă pentru culturile de porumb şi floarea soarelui! Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creştere a preţurilor la alimente! Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Naţională, pentru achiziţia a 78 de litri de motorină/ha, la un preţ fără acciză şi TVA. Din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de PSD.

Social-democraţii subliniază că această măsură este importantă pentru fermieri pentru că nu vor mai fi obligaţi să aloce sumele aferente taxelor pe motorină, având astfel o capacitate mai mare de a face faţă altor provocări, precum creşterea preţurilor la fertilizanţi.

"România este în mod evident afectată de creşterea preţului internaţional al ţiţeiului, determinată de conflictului din Orientul Mijlociu. Este necesară o reacţie rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populaţiei şi a economiei naţionale. Din primele momente de la declanşarea crizei internaţionale, miniştrii PSD au propus soluţii pentru atenuarea creşterii de preţuri la carburanţi. Lipseşte doar decizia prim-ministrului! Şi fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populaţie şi pentru economia naţională", se precizează în comunicat.