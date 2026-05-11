€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri RCA-ul, tot mai scump. Explicaţie vine de la asiguratori
Data publicării: 11 Mai 2026

EXCLUSIV RCA-ul, tot mai scump. Explicaţie vine de la asiguratori
Autor: Florin Răvdan

masini parcate pe margina drumului Masini - Foto: Pixabay

În ultimele luni, şoferii au reclamat scumpiri majore ale poliţelor RCA. Unii spun că au plătit chiar dublu, deşi nu au avut incidente în trafic.

Titi Aur a explicat, la DC Conducem, care este cauza scumpirii poliţelor de asigurare, dar şi ce trebuie să facă şoferii români pentru a plăti mai puţin. 

CITEŞTE ŞI Au explodat prețurile la RCA. ”2100 de lei! S-a dublat”

"Dacă Poliţia Rutieră vine şi spune, în general, că numărul accidentelor a scăzut, când te duci la asiguratori, şi nu sunt nici ipocriţi şi nici nu mint, afli că numărul de daune a crescut şi că valoarea daunelor a crescut. De ce a crescut valoarea daunelor? Pentru că au crescut toate costurile de piese, de reparaţii, etc, dar în acelaşi timp maşinile sunt din ce în ce mai scumpe şi mai stricăcioase. Ce înseamnă asta? 

O maşină de acum 30 de ani, când dădeai cu ea în gard, se oprea brusc şi se deforma foarte puţin. Avea acea bară de protecţie din oţel în faţă! Acum, maşinile se strică mult ca să nu mori tu. Asta înseamnă că absorb energia în caz de impact, deci se strică multe piese. Aşa sunt gândite, să se facă acordeon, ca să absoarbă energia. Când se strică mult, înseamnă costuri de reparaţii mari. 

Ba mai mult, acum 30 de ani, o maşină avea în faţă bara de protecţie, capul de lonjeron, radiatorul şi farurile. Cam astea se stricau. În rest, nu prea avea ce. Acum ai tot felul de senzori, de plasticuri, de instalaţii, un far costă enorm de mult, etc. Şi atunci, ce face povestea asta? Creşte costul foarte mult când loveşti maşina. Deci e normal să crească costurile, dar e anormal că şi noi facem multe accidente. 

Discutam cu un director adjunct al unui asigurator mare de la noi din ţară şi îmi spunea că îi acuză lumea că o poliţă costă de trei ori mai mult ca în Ungaria pentru camioane. Dar când ne uităm la cât strică camioanele la noi, aici e preţul. Deci avem RCA de trei ori mai scump decât anumite ţări în care şoferii sunt mai cuminţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Ce putem face pentru a reduce costurile poliţelor 

"Ce putem face, atunci? Sau ce ar trebui să facem? Să conducem în aşa fel încât să stricăm cât mai puţin sau deloc. Pe toată ţara nu ai cum să reduci la deloc, dar am putea strica cât mai puţin", a completat specialistul. 


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
rca
asigurare
accidente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Arta caligrafiei, experiență specială pentru elevii Academia Da Vinci
Publicat acum 12 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 24 minute
„ENESCU, jupuit de viu”, două trofee la MUSES Film Awards – Levadia International Film Festival
Publicat acum 45 minute
Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi
Publicat acum 55 minute
Bonnie Tyler, în stare gravă: A fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: Apel pentru TIR-iști
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Publicat acum 3 ore si 50 minute
10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close