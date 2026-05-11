Titi Aur a explicat, la DC Conducem, care este cauza scumpirii poliţelor de asigurare, dar şi ce trebuie să facă şoferii români pentru a plăti mai puţin.

"Dacă Poliţia Rutieră vine şi spune, în general, că numărul accidentelor a scăzut, când te duci la asiguratori, şi nu sunt nici ipocriţi şi nici nu mint, afli că numărul de daune a crescut şi că valoarea daunelor a crescut. De ce a crescut valoarea daunelor? Pentru că au crescut toate costurile de piese, de reparaţii, etc, dar în acelaşi timp maşinile sunt din ce în ce mai scumpe şi mai stricăcioase. Ce înseamnă asta?

O maşină de acum 30 de ani, când dădeai cu ea în gard, se oprea brusc şi se deforma foarte puţin. Avea acea bară de protecţie din oţel în faţă! Acum, maşinile se strică mult ca să nu mori tu. Asta înseamnă că absorb energia în caz de impact, deci se strică multe piese. Aşa sunt gândite, să se facă acordeon, ca să absoarbă energia. Când se strică mult, înseamnă costuri de reparaţii mari.

Ba mai mult, acum 30 de ani, o maşină avea în faţă bara de protecţie, capul de lonjeron, radiatorul şi farurile. Cam astea se stricau. În rest, nu prea avea ce. Acum ai tot felul de senzori, de plasticuri, de instalaţii, un far costă enorm de mult, etc. Şi atunci, ce face povestea asta? Creşte costul foarte mult când loveşti maşina. Deci e normal să crească costurile, dar e anormal că şi noi facem multe accidente.

Discutam cu un director adjunct al unui asigurator mare de la noi din ţară şi îmi spunea că îi acuză lumea că o poliţă costă de trei ori mai mult ca în Ungaria pentru camioane. Dar când ne uităm la cât strică camioanele la noi, aici e preţul. Deci avem RCA de trei ori mai scump decât anumite ţări în care şoferii sunt mai cuminţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Ce putem face pentru a reduce costurile poliţelor

"Ce putem face, atunci? Sau ce ar trebui să facem? Să conducem în aşa fel încât să stricăm cât mai puţin sau deloc. Pe toată ţara nu ai cum să reduci la deloc, dar am putea strica cât mai puţin", a completat specialistul.



