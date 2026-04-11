DCNews Stiri "Treabă de 5 minute, un jurist să facă textul". Cum poate Guvernul să sancţioneze cu adevărat condusul agresiv
Data actualizării: 21:00 11 Apr 2026 | Data publicării: 20:59 11 Apr 2026

EXCLUSIV "Treabă de 5 minute, un jurist să facă textul". Cum poate Guvernul să sancţioneze cu adevărat condusul agresiv
Autor: Florin Răvdan

masini trafic bucuresti foto pexels

La un eveniment de siguranţă auto pentru copii, cms Claudiu Costea, de la Brigada Rutieră, a fost întrebat cum poate fi amendat cineva pentru că nu a respectat distanţa de siguranţă faţă de maşina din faţă.

Conform acestuia, nepăstrarea distanţei de minimă siguranţă intră la conducere agresivă, iar sancţionarea ei se face de către agentul constatator. Concret, un agent de poliţie trebuie să fie la faţa locului, să vadă incidentul şi să decidă dacă a fost sau nu păstrată distanţa de minimă siguranţă. 

Numai că în lege nu există, măsurată în metri, această distanţă de minimă siguranţă. Cms Claudiu Costea spune că aceasta este la aprecierea poliţistului, însă Titi Aur spune că aici Guvernul poate interveni. 

"Comportamentul agresiv în România, din păcate, nu poate fi sancţionat cu adevărat, decât atunci când e evident şi doar pe declaraţia poliţistului, care şi aceea e uşor de contestat. Aşa cum am mai spus, eu dacă merg foarte aproape de o maşină, la 2 metri pe autostradă, exagerând, şi ne opreşte poliţistul, eu îi spun că eu aşa consider. Să îmi demonstreze mie poliţistul că pentru mine nu e o distanţă sigură. Eu sunt bun, am reflexe, am titluri de campion naţional. Cine e el să îmi spună mie că nu e în siguranţă? 

Pe când cu legea ar fi diferit. Astăzi poate da ordin primul ministru, iar până diseară îl şi publică. Să se scrie doar că "în România, distanţa minimă este jumătatea în metri a vitezei de deplasare". Pe urmă, că trece în Parlament, că nu trece, dar de mâine e valabil. E o treabă de 5 minute, un jurist face textul în jumătate de oră. Nu înseamnă impact bugetar, nu trebuie buget pentru asta, nu vine Ministerul de Finanţe să spună că nu sunt bani pentru asta", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

