DCNews Stiri Crimă înfiorătoare la Cluj: Și-a atacat fosta iubită și pe sora ei și le-a omorât mama. Tânărul i-a așteptat pe polițiști râzând
Data publicării: 26 Mai 2026

Crimă înfiorătoare la Cluj: Și-a atacat fosta iubită și pe sora ei și le-a omorât mama. Tânărul i-a așteptat pe polițiști râzând
Autor: Gabriela Ungureanu

Foto cu rol ilustrativ: Freepik
O nouă dramă readuce în atenție problema protecției victimelor violenței domestice în România. O femeie dintr-o comună din județul Cluj a fost ucisă de fostul partener al fiicei sale, deși pe numele agresorului era emis un ordin de protecție.

O femeie dintr-o comună din județul Cluj a fost omorâtă de fostul partener al fiicei sale, în ciuda faptului că pe numele agresorului era emis un ordin de protecție. Cazul aduce, din nou, în atenție problema protecției victimelor violenței domestice.

Fosta iubită, în vârstă de 18 ani, a fost atacată prima de agresor, iar mama și sora ei au intervenit cu scopul de a o apăra. Ambele femei au fost grav rănite, dar mama a murit. După comiterea faptei, suspectul a fugit de la locul faptei.

Agresorul, perceput ca o persoană violentă în localitatea natală


Agresorul are 24 de ani și este cunoscut de localnici ca fiind o persoană violentă. El ar fi cauzat teamă în comuna Luna, aflată la aproximativ 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca.

„Era copil agresiv. Pe faţa lui se vedea blând, dar numai el ştia ce face. A făcut aseară live şi se lăuda, lasă că vedem ce se întâmplă dimineaţă. Pe ea, aseară. Peste tot a ameninţat”, a declarat un tânăr, conform observatornews.ro

Avea ordin de protecție emis pe numele său

Chiar dacă avea emis un ordin de protecție și îi era interzis să se apropie de victimă, agresorul a încălcat măsurile impuse de instanță.

„Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș, la data de 14 mai, prin care avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimei”, a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Totodată, bărbatul se afla la domiciliul său atunci când polițiștii au venit să îl ridice. Conform martorilor, el părea calm și susținea că nu s-a întâmplat nimic.

„El era acasă. Încă râdea. Zicea că nu s-a întâmplat nimic”, a zis un vecin.

Agresorul riscă o pedeapsă de 25 de ani de închisoare

Agresorul este acuzat de omor și riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege, respectiv 25 de ani de închisoare.

Conducerea Poliției Române a dispus verificări la secțiile care ar fi trebuit să le protejeze pe adolescenta de 18 ani, pe mama și pe sora acesteia.

