Cinci țări din UE cer Bruxelles-ului să-și „arate forța” în fața Chinei, pe fondul practicilor comerciale considerate abuzive

Cinci state membre ale Uniunii Europene solicită Comisiei Europene o abordare mult mai fermă în relația cu China, acuzând practici comerciale abuzive și dezechilibre care afectează industria europeană. Inițiativa vizează consolidarea instrumentelor de apărare comercială și o reacție mai rapidă la distorsiunile de pe piață.

Cine sunt inițiatorii

Un grup format din Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania a transmis un document informal către Comisia Europeană și celelalte state membre. În text, statele cer intensificarea utilizării tarifelor și a altor măsuri defensive pentru a contracara practicile comerciale abuzive ale Chinei și ale altor parteneri comerciali.

Documentul mai propune și deschiderea mai frecventă a anchetelor privind practicile neloiale, dar și dezvoltarea unor noi instrumente comerciale cu rol de protecție.

Presiune în contextul noii strategii UE

Inițiativa apare într-un moment în care Comisia Europeană lucrează la o politică de apărare comercială mai agresivă și mai eficientă în raport cu China. În paralel, urmează o dezbatere internă la nivelul UE privind riscurile generate de competiția economică chineză.

Deși China nu este menționată explicit în document, referințele vizează indirect dezechilibrele create de unii parteneri comerciali ai UE, inclusiv prin bariere comerciale și supracapacitate industrială.

Propuneri concrete

Statele semnatare cer ca UE să devină mai activă în deschiderea anchetelor de salvgardare și să utilizeze mai des mecanismele Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, solicită mai multe resurse pentru unitățile de investigație și o abordare mai rapidă a cazurilor de încălcare a regulilor comerciale.

O altă propunere vizează introducerea conceptului de „securitate economică” în criteriile de evaluare pentru declanșarea anchetelor comerciale, ceea ce ar permite aplicarea mai ușoară a tarifelor și sancțiunilor.

Noi instrumente de protecție economică

Printre ideile avansate se numără crearea unui „instrument de reziliență”, destinat situațiilor în care mecanismele existente nu sunt suficiente, precum și posibilitatea aplicării de taxe antisubvenție direct companiilor străine, nu doar statelor.

Documentul mai propune și ajustări legislative pentru a preveni evitarea anchetelor comerciale, dar și introducerea unor taxe suplimentare sau contingente tarifare pentru protejarea producătorilor europeni.

Franța, una dintre principalele inițiatoare, promovează o linie mai dură în politica comercială europeană, inspirată parțial de abordarea Statelor Unite privind protejarea industriilor strategice. Tema dezechilibrelor globale, inclusiv impactul exporturilor chineze, este așteptată să fie discutată și la nivelul G7, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac, întrebare esențială despre ce va face România: Se ridică embargoul?