BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...

Bancul zilei. Un băiețel de 4 ani, se adresează părinților.
-Mami, să știi, când voi fi mare eu o să am cinci neveste. Una va găti, una va cânta, una va spăla și una va dansa.
Mama:
-Și una va dormi cu tine!
-Nu! Tu vei dormi cu mine și îmi îmi vei citi povești!
-Mama, cu lacrimi în ochi:
-Ce dulce ești. Sunt așa mândră de tine! Dar cu cine vor dormi toate nevestele tale?
-Cu tati!
Tata, lu lacrimi în ochi:
-Ce dulce ești! Sunt mândru de tine!
de Anca Murgoci