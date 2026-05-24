BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...

-Mami, să știi, când voi fi mare eu o să am cinci neveste. Una va găti, una va cânta, una va spăla și una va dansa.

Mama:

-Și una va dormi cu tine!

-Nu! Tu vei dormi cu mine și îmi îmi vei citi povești!

-Mama, cu lacrimi în ochi:

-Ce dulce ești. Sunt așa mândră de tine! Dar cu cine vor dormi toate nevestele tale?

-Cu tati!

Tata, lu lacrimi în ochi:

-Ce dulce ești! Sunt mândru de tine!