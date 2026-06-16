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BANCUL ZILEI: Mesaj din Caraibe

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Iun 2026
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Un cuplu decide să plece în vacanță în Caraibe. Soția decide să vină mai târziu din cauza serviciului.

Când soțul a ajuns la hotel, a decis să-i scrie un mail soției, dar a greșit o literă din adresă, iar  mailul a fost trimis la altă adresa. Mailul ajunge din greșeală la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Citește mailul și leșină.

În mesaj scria: "Draga mea, am ajuns cu bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum au și calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi.

Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te văd și sper ca această călătorie să fie la fel de liniiștita ca a mea.

Nu-ți lua multe haine că aici e o căldură infernală!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă, atac la inspectori 

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