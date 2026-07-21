BANCUL ZILEI: Încăierarea...

Bancul zilei. Într-o parcare, doi bărbați se bat, pe viață și pe moarte.

Lângă ei, un copil tot striga:

-Tată!, tată!

Apare un polițist, care îl ia la întrebări pe copil:

-Care dintre ei este tatăl tău?

-Nu știu, pentru că din cauza asta se bat!