Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Încăierarea...

BANCUL ZILEI: Încăierarea...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 21 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
banc5_34674600

Bancul zilei. Într-o parcare, doi bărbați se bat, pe viață și pe moarte.

Lângă ei, un copil tot striga:

-Tată!, tată!

Apare un polițist, care îl ia la întrebări pe copil:

-Care dintre ei este tatăl tău?

-Nu știu, pentru că din cauza asta se bat!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Îngerul păzitor

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Bancul zilei
Citește mai multe din Bancul zilei
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close