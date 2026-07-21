BANCUL ZILEI: Încăierarea...

Bancul zilei. Într-o parcare, doi bărbați se bat, pe viață și pe moarte.
Lângă ei, un copil tot striga:
-Tată!, tată!
Apare un polițist, care îl ia la întrebări pe copil:
-Care dintre ei este tatăl tău?
-Nu știu, pentru că din cauza asta se bat!
Bancul zilei. Într-o parcare, doi bărbați se bat, pe viață și pe moarte.
Lângă ei, un copil tot striga:
-Tată!, tată!
Apare un polițist, care îl ia la întrebări pe copil:
-Care dintre ei este tatăl tău?
-Nu știu, pentru că din cauza asta se bat!
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