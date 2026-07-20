”Puneți-vă bani deoparte”. Fost premier, avertisment pentru români

Un fost premier al României avertizează cetățenii să pună bani deoparte.
”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari.
Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB.
Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA.
Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade. Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental” a scris Florin Cîțu, fost premier al României, pe Facebook, în contextul noii legi a salarizării.
Marți, partidele parlamentare ar urma să se întâlnească la Palatul Cotroceni pentru a decide dacă vor susține legea salarizării, în ciuda criticilor din partea liderilor sindicali.
Legea salarizării, principalele prevederi:
- intră în vigoare în decembrie 2026
- salariul de referință rămâne 4100 de lei și în 2027, dar, din 2028, valoarea ar putea fi majorată anual.
- gărzile de urgență din sănătate, efectuate în afara programului normal, vor fi plătite cu tariful orar aferent salariului de bază.
- gărzile de urgență efectuate în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală vor fi remunerate cu un tarif cu 20% mai mare decât tariful orar al salariului de bază.
- gărzile de monitorizare vor fi plătite la 75% din tariful gărzilor de urgență, iar medicii chemați de acasă pentru urgențe vor primi 40% din tariful orar al salariului de bază pentru perioada în care asigură garda la domiciliu.
- în educație, profesorii care predau simultan la mai multe clase, vor beneficia de sporuri cuprinse între 5% și 15% din salariul de bază, iar personalul didactic din localități izolate și din învățământul special va putea primi sporuri de până la 15%.
- în administrația publică, personalul contractual va putea primi un spor de 5% pentru condiții grele de muncă și de până la 15% pentru activitatea desfășurată în zone izolate.
- pentru personalul din instituțiile finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzute sporuri de până la 20% pentru activități privind siguranța navigației, siguranța feroviară, rutieră și aeronautică, precum și posibilitatea acordării unui spor de performanță de până la 20% din salariul de bază.
- în sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt introduși coeficienți suplimentari pentru personalul care desfășoară activități cu grad ridicat de risc, unele majorări putând ajunge până la 70%, în funcție de misiunile îndeplinite.