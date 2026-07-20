”Puneți-vă bani deoparte”. Fost premier, avertisment pentru români

Foto: Pixabay/ Portofel gol

Un fost premier al României avertizează cetățenii să pună bani deoparte.

”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari.

Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB.

Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA.

Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade. Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental” a scris Florin Cîțu, fost premier al României, pe Facebook, în contextul noii legi a salarizării.

Marți, partidele parlamentare ar urma să se întâlnească la Palatul Cotroceni pentru a decide dacă vor susține legea salarizării, în ciuda criticilor din partea liderilor sindicali.

Legea salarizării, principalele prevederi: