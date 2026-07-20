Bogdan Chirieac, într-o ipostază pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o / foto + video

Chirieac

În acest clip îl veți vedea pe Bogdan Chirieac așa cum nu l-ați văzut niciodată. Și nici nu e vreo șansă să-l vedeți vreodată, în viitor, în acest fel...

... decât cu inteligența artificială.

O fotografie inedită, făcută cu inteligența artificială, cu Bogdan Chirieac pe o trotinetă electrică, purtând un rucsac, a stârnit un schimb de replici între analistul politic și Anca Murgoci.

Totul a fost, de fapt, o provocare în cheie umoristică. Văzând imaginea, Bogdan Chirieac a reacționat imediat: „Cu ce ești îmbrăcată, Ancuța?”, iar când a observat că apare pe un tricou, pe trotinetă și cu rucsacul în spate, a glumit: „O să zică lumea că m-ai fotografiat pe trotinetă. Chiar vrei să scapi de mine de la DC News?”.

Anca Murgoci i-a răspuns în aceeași notă: „M-am gândit că altă șansă să vă văd pe trotinetă nu cred că există”.

Discuția a continuat cu ironii la adresa simbolurilor din imagine. „Dacă îmi fac ăștia carnet de partid la USR acum...”, a spus Bogdan Chirieac, în timp ce Anca Murgoci a completat: „Nu cred că vor cititorii noștri să deveniți membru de partid”.

Analistul politic a dus gluma și mai departe: „Sunt simpatizant, membru nu sunt, că nu știu să merg pe trotinetă electrică”.

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La final, Anca Murgoci i-a provocat și pe urmăritorii de pe TikTok să intre în joc: „Dacă aveți alte provocări pentru Bogdan Chirieac, sunt aici și le vom pune în practică”.

Rămâne de văzut ce provocare îi vor pregăti internauții data viitoare.