Cum se deblochează România. Soluția ”bulgărească” pare ultima variantă. Analiză Bogdan Chirieac: Toți se tem

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Blocajul politic se prelungește și cu toții ne întrebăm dacă actuala criză mai poate fi depășită prin negocieri între partide sau dacă țara se îndreaptă spre un nou scrutin parlamentar. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac susține că scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus și spune că actualele tensiuni dintre liderii politici schimbă calculele făcute până acum. Potrivit acestuia, o eventuală revenire la urne ar putea produce un Parlament și mai fragmentat, cu AUR într-o poziție mult mai puternică decât în prezent.

Întrebat dacă România va avea un nou guvern în perioada imediat următoare, Bogdan Chirieac a explicat că situația din Parlament este mult mai complicată decât pare la prima vedere.

Analistul a făcut diferența între interesul parlamentarilor și calculele liderilor politici, despre care spune că privesc diferit actuala criză.

„Parlamentarii, da, se tem. Șefii partidelor nu se tem. De pildă, domnul George Simion dorește anticipate și probabil că oamenii săi nu vor avea ce face. Fie că le arde sau nu de campanie electorală acum, vor trebui să facă ce spune Simion, în sensul că dacă el le spune ieșim afară din sală și nu votăm, asta se va întâmpla.

Ilie Bolojan este pe cale să dorească și el anticipate. Este pe cale. Fiindcă are impresia că pentru alianța PNL-USR va avea ceva de câștigat. Deci, din cauza aceasta, amenințarea cu alegeri anticipate nu prea mai funcționează în Parlament. Fiindcă sunt partide, șefi de partide, care vor merge pe această idee a anticipatelor”, a spus Bogdan Chirieac.

Chirieac: Sondajele arată că situația ar fi și mai dificilă

În timpul emisiunii, jurnalista Violeta Romanescu a remarcat că, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, discuția despre alegeri anticipate apare constant în spațiul public și l-a întrebat pe analist dacă aceasta ar putea reprezenta soluția pentru actualul impas.

Bogdan Chirieac consideră că anticipatele sunt o variantă prevăzută de Constituție, însă avertizează că rezultatul ar putea complica și mai mult situația politică.

”Sondajele arată că situația ar fi și mai dificilă. Ei se tem toți de AUR. AUR va obține un scor aproape dublu, probabil, în cazul anticipatelor. Deci, situația va deveni mai dificilă, nu se va ușura. Dar, cinstit, democratic, legal, constituțional, probabil că anticipatele sunt o soluție logică în acest moment. Dacă actualele partide politice nu se pot înțelege să formeze un guvern, facem anticipate și vedem ce se întâmplă. Au avut și bulgarii cinci alegeri în trei ani. Și văd că n-au ajuns așa de rău”, explică analistul politic.

Chirieac spune că Nicușor Dan trebuia să urmeze ordinea rezultatelor de la alegerile din 2024

Bogdan Chirieac susține că procedura constituțională ar fi trebuit urmată pas cu pas după căderea Guvernului, iar desemnarea premierului trebuia făcută în funcție de rezultatele obținute de partide la alegerile parlamentare.

„Există Constituția, există legi. Când a căzut Guvernul, președintele Dan trebuia să se uite la rezultatul alegerilor din 2024. PSD a fost pe primul loc, el trebuia să asigure că va respecta ordinea în care s-au clasat aceste partide. Și să spună: `matale, de la PSD, pe cine puneți premier?` `Pe Grindeanu`. `Grindeanu, fă Guvern`. Dacă pică guvernul, asta este. Îl ia pe al doilea, AUR. `Pe cine propuneți?` `Pe Simion`. `Simion, fă Guvernul`. Aici e o problemă. Ori făcea guvernul Simion și trecea un guvern AUR, ori nu trecea și se deschidea poarta alegerilor anticipate. Și, din acel moment, putea să intre în funcțiune calendarul alegerilor anticipate”, susține analistul.

În opinia sa, legislația oferă deja instrumentele necesare pentru ieșirea din criză, iar acestea trebuie aplicate indiferent de preferințele oamenilor politici.

„Și cu asta se rezolva. Deci, Constituția îți oferă soluții pentru ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat asta. Tomac n-a mai ajuns în Parlament, Veștea a ajuns, a picat. Nu se poate altfel. Îți place, nu îți place, aplici legea”, punctează Bogdan Chirieac.

Avertismentul care schimbă toate calculele: „AUR va avea 40%”

Bogdan Chirieac crede că un nou scrutin parlamentar nu ar rezolva blocajul politic. Din contră, ar putea consolida și mai mult poziția AUR în viitorul Parlament.

„Rezultatul alegerilor anticipate va da un Parlament și mai dificil, că AUR va avea 40%”, spune analistul, în intervenția de la RomâniaTV.