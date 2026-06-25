Soluție pentru deblocarea haosului politic. Bogdan Chirieac: Nu există alta, dacă pică și Guvernul Grindeanu în Parlament

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Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu ar fi reușit să ajungă, nici joi, la un acord privind formarea unui guvern. Analistul politic Bogdan Chirieac a spus care este soluția care scoate România din impasul politic, conform Constituției și legilor țării.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația politică din România, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, după un nou episod, joi, la o ședință de la Vila Lac, în care liderii PSD, PNL şi USR și UDMR pare că nu s-au înțeles pentru o variantă de guvern.

”Este aceeași înfruntare de orgolii despre care am aflat. Într-adevăr, pe surse, se vorbește despre faptul că domnul Ilie Bolojan vrea să rămână interimar, cel puțin peste vară, pentru accederea în OCDE, însă nu știu ce poate să facă mare lucru cu PNRR-ul, cu junk-ul, înțeleg că doar o intervenție masivă a Comisiei Europene ar mai putea să facă ceva, în rest, agențiile de rating au luat decizia de a plasa România în categoria junk”, a zis Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: ”Soluția este desemnarea lui Sorin Grindeanu, dacă pică, se va merge la alegeri anticipate și cu asta, basta!”

”Este o situație imposibilă. Prin urmare, cred că soluția este desemnarea lui Sorin Grindeanu, dacă pică, se va merge la alegeri anticipate. Nu se poate să te opui voinței populare! Veți spune că AUR va câștiga, nu știu, am văzut, ieri, toți liderii AUR la Ambasada SUA, deci înseamnă că nu mai sunt proruși, nu că ar fi fost vreodată, cum spunea propaganda de aici. Deci, nu mai putem continua în felul acesta, că domnul Bolojan s-a răzgândit, că USR-ul s-a răzgândit, că etc. Mergem la vot și, în funcție de ce iese la vot, se va face o alianță care să conducă România. Dacă nu iese o altă alianță și suntem la fel de împărțiți, nu-i nimic, faci, din nou, alegeri anticipate. Așa au făcut bulgarii și după 3 ani și numeroase rânduri de alegeri, ei au impozite mai mici decât în România și sunt în zona euro, iar Bolojan le-a mărit și suntem în zona junk, cu cele mai mari dobânzi din toată lumea occidentală, nu doar din Europa”, a menționat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: ”Hai să aplicăm Constituția și legile țării!”

”Hai să aplicăm Constituția și legile țării. (...) Avem Constituție, legi, un președinte inteligent, olimpic la matematică, hai să aplicăm aceste percepte și să mergem mai departe! Dacă nu vor dori să voteze guvernul Grindeanu, să mergem la alegeri anticipate. Și dacă te duci a treia oară în Parlament, președintele are această posibilitate să nu declanșeze imediat alegeri anticipate, și îl pui pe Bolojan, nu știu, poate că PSD va hotărî să îl voteze pe Bolojan, nu am idee. În caz contrar, soluția este alegeri anticipate. Altă soluție eu nu mai văd”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Jocul acesta făcut de USR e o înfruntare de orgolii sau e o tehnică de a obține cât mai mult în negocieri?”, a întrebat moderatoarea Nicoleta Cone.

”USR nu se teme de alegeri anticipate. În opinia mea, Bolojan și USR sunt pe val, oricât ar părea de ciudat. Intransigența asta e apreciată de o parte a publicului din România și nu au nevoie decât să ia împreună 30%, atenție! Este loc și de partide noi, poate își lansează și Ponta partidul, poate și alții își lansează partide care vor rupe din masa electorală. Poate că cel mai viciat, în acest caz, ar fi PSD-ul. Alegătorii PSD se pot împărți cu alte partide, mai ales către AUR. Deci, sunt plusuri și minusuri (...)

Scenariul cu un guvern Grindeanu până în toamnă

Să spunem că trece guvernul Grindeanu și va fi în funcție până în septembrie - octombrie, când Bolojan îi va găsi bube în cap lui Grindeanu și va introduce moțiunea de cenzură și va cădea guvernul. Asta e o soluție pentru o țară, ca România, în criză? Unii îmi spun să rezistăm 6 luni, fiindcă va începe creșterea economică în Uniunea Europeană și ne vom urca pe acest val, deoarece noi depindem de economia Uniunii Europene, practic, 100% și că vom ieși din gaură, grație Uniunii Europene, pentru că ne vor da comenzi etc., dar să rezistăm 6 luni? Nu știu dacă e suficient!

Însă nu putem continua în acest hal, de la începutul anului suntem așa, de când a început PSD consultări interne pentru a introduce moțiunea de cenzură, pentru a-l demite pe Bolojan. Și, iată, că nu izbutim să ieșim din criză, a stat președintele 40 de zile, pentru o decizie, precum la Primăria Capitalei, câte 4 ani pentru o autorizație de construcție etc., însă la Președinție nu merge așa! Trebuie să iei decizii de azi, pe azi! Ideea de aștepta 40 de zile pentru a-l numi pe Tomac, care nu a mai ajuns în Parlament, nu a fost bună”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.