România rămâne în alertă: Pericolul de la Cernavodă nu a trecut. ”Barjele pot fi dislocate în orice moment”

Captură video/ ANAR

România a câștigat timp pentru Reactorul 2 de la Cernavodă, după intervenția de pe Brațul Bala, însă situația rămâne critică. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, anunță că cei 8 centimetri câștigați la nivelul Dunării înseamnă aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă redirecționați către Cernavodă. Oficialul avertizează însă că pericolul nu a trecut.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, atrage atenția asupra situației de la Cernavodă, subliniind că cei 8 centimetri câștigați înseamnă că am reușit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă.

Dar pericolul nu a trecut, subliniază el, în calitate chiar de coordonator al intervenției de pe Dunăre: în orice moment barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua, sau chiar anula, redirecţionarea debitului suplimentar spre centrala nucleară.

”Pericolul nu a trecut”

”Luptă câştigată, rezultat bun, dar pericolul nu a trecut. Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenţia din zona Bala au avut rezultate bune şi Reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune. Practic, am reuşit să inversăm trendul de scădere cu unul de uşoară creştere. Conform estimărilor, cei 8 cm 'câştigaţi' înseamnă că am reuşit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a notat Scrioşteanu.

”Curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi imprevizibili”

Coordonarea intervenției de pe brațul Bala a fost o provocare majore, una dintre cele mai solicitante pentru el, ca secretar de stat, recunoaște Scrioșteanu:

”A fost una dintre cele mai solicitante şi dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenţiei de la Bala a fost o provocare majoră şi mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment. Dar pericolul nu a trecut, curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua (sau chiar anula) redirecţionarea debitului suplimentar spre Cernavodă. Pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala, continuăm intervenţia şi voi reveni în cursul zilei de mâine cu detalii despre activităţile în curs. Le mulţumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ şi reprezentanţilor acesteia în teren, reprezentanţilor de la ISU Dobrogea coordonaţi de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asistenţă permanentă, reprezentanţilor Apele Române şi tuturor celor implicaţi!”.

Prin scufundarea barjelor pe Brațul Bala, România a câștigat cel puțin 9 zile pentru Unitatea 2

Anterior, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat că nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcţionarea în continuare a acesteia, urmare a operaţiunii derulate de specialişti.

”8 cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineaţă a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre şi dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineaţă, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem şi azi cu 4 cm. Deci, am câştigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin 9 zile, pe prognoza actuală”, a scris ministrul Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook.

Operaţiunea de scufundare a ultimelor două barje s-a finalizat sâmbătă seara, în jurul orei 19:20, după 7 ore. Ultimele două barje au fost amplasate la 300 de metri, distanţa dintre cele două puncte de mijloc. Al doilea grup de barje este în amonte, mai înclinat pentru orientarea curentului către braţul Bala, a anunțat și Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR).

ANAR a mai precizat că aceste patru barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala.