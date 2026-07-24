Chirieac și Ciutacu, dezvăluiri despre Jurca, omul care ține în mână toți banii SAFE: A fost muncitor la salată

Mihai Jurcă, șeful Cancelariei Primului Ministru. Sursa Foto: Agerpres

Numirea lui Mihai Jurca la conducerea noii platforme pentru achizițiile de armament a stârnit comentariile analistului Bogdan Chirieac și ale jurnalistului Victor Ciutacu, la România TV.

Ilie Bolojan îi mai dă încă o atribuție lui Mihai Jurca, omul care conduce deja tot programul SAFE de peste 16 miliarde de euro. Acesta va primi și noua platformă de achiziții de armament. Guvernul nu a precizat nicăieri cât va costa această platformă, nici măcar estimativ. În același timp, detalii interesante ies la iveală despre parcursul și pregătirea apropiatului lui Ilie Bolojan. Analistul Bogdan Chirieac și jurnalistul Victor Ciutacu au comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

"Când era muncitor la salată, locuia în Marea Britanie și făcea și facultatea la zi la Oradea"

Victor Ciutacu: "Vreau să prezint câteva mici amănunte din viața și opera lui Mihai Jurca. Conform informațiilor pe care le avem expuse în acest CV, rezumat, vedem 'plantarea salatei, recoltarea producției, controlul calității și pregătirea transporturilor'. Omul acesta, care a lucrat în străinătate, a jucat în Premier League la salată. Când era muncitor la salată, că știu că sunteți toți fierți pe carte și la fel și domnul Jurca, dânsul locuia în Marea Britanie și făcea și facultatea la zi la Oradea".

Bogdan Chirieac: "Asta da valoare națională!"

Victor Ciutacu: "Asta zic și eu, domnule Chirieac. Nu e rușinos, dar nu știu cum a făcut-o".

Bogdan Chirieac: "Omul a pus în CV ca să ne arate că se poate pleca de jos. Eu cred că ești invidios, pentru că omul făcea și naveta ca să facă facultatea la zi. Dimineața era la salată, la prânz, cel târziu, lua avionul ca să ajungă la Oradea, termina programul și se întorcea".

Victor Ciutacu: "Dar cine îi plătea avionul?"

Bogdan Chirieac: "Îl plătea dânsul din salată".

Victor Ciutacu: "Să știi că a lucrat și la un call center de cartele de telefoane".

Bogdan Chirieac: "Asta în weekend, după salată. After salad, ca să zicem așa".

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