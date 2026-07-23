Blocul care a explodat în Rahova va fi pus în siguranţă, la aproape un an de la tragedie

Blocul din Rahova afectat de explozie. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Blocul care a explodat în cartierul Rahova, din Bucureşti, în octombrie 2025, va fi pus în siguranţă de constructor, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti.

Constructorul se pregăteşte pentru a începe să pună în siguranţă blocul afectat de explozie anul trecut în Cartierul Rahova, a anunţat, joi, Primăria Capitalei.

"Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregăteşte pentru a începe să pună în siguranţă blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar şi interiorul apartamentelor", au scris reprezentanţii municipalităţii, pe Facebook.

În dimineaţa zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 din Strada Vicina nr. 3 din Sectorul 5 a avut loc o explozie, soldată cu decesul a patru persoane, rănirea a şapte şi distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea unui număr de 36 de autoturisme.

Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, până în luna mai 2026, în dosarul exploziei din Rahova, 176 de persoane fizice sau juridice au formulat pretenţii în calitate de părţi vătămate, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaţilor şi firmelor cercetate până la concurenţa sumei de 55 de milioane de euro