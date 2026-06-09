Mărturia unui martor la accidentul de groază din Constanța: Încă tremur/ Șoferul, externat, nu-și amintește cum a ajuns în oraș

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Un accident de neînțeles s-a petrecut în Constanța, acolo unde un TIR a lovit un autobuz, și-a continuat drumul, a intrat în mai multe mașini pe care le-a împins, fără a opri ulterior. Un martor spune ce a trăit, iar șoferul nu-și amintește nimic.

”Încă tremur când scriu aceste rânduri și nu-mi vine să cred ce mi s-a derulat în fața ochilor. Din câte am aflat, înainte să ajungă în zona în care mă aflam eu, pe Dobrilă Eugeniu, acest autocamion TIR lovise deja un autobuz CT Bus. Cursa lui nebună a continuat însă în viteză spre strada Dispensarului. Eram exact acolo, în dreptul magazinului Profi, când am văzut mamutul de fier cum vine cu o viteză ireală direct înspre noi.

Lumea din jur a început să țipe de panică, iar la ora 17:13 am sunat direct la numărul de urgență 112.

Chiar prin fața mea, TIR-ul a făcut stânga pe Dispensarului și a izbit în plin primele trei mașini, împingându-le violent într-a patra. Drumul haotic și de-a dreptul terifiant nu s-a oprit acolo. Mastodontul a trecut prin zona Cireșica, a sărit pur și simplu peste sensul giratoriu de pe Aurel Vlaicu și a continuat cursa spre zona Vaporaș. S-a oprit abia la Penny, la intersecția bulevardului Tomis cu Aurel Vlaicu, unde a rămas proptit într-un copac.

A fost o panică generală, cu oameni care urlau și momente de coșmar, ca într-un film de acțiune. Printr-o minune absolută și spre fericire, în ciuda distrugerilor, nu vorbim de pierderi de vieți omenești.

Marea întrebare care rămâne acum este ce s-a întâmplat, de fapt. Se pare că șoferul nu consumase alcool și nici droguri, testele fiind negative. În aceste condiții, ce ar putea fi? O problemă medicală subită și gravă a șoferului, cum ar fi un infarct sau un atac cerebral, ori o defecțiune tehnică majoră la sistemul de frânare al camionului?

Aveți mare grijă de voi pe străzi, viața se poate schimba într-o singură secundă” a scris Claudia Corbu, martor la accidentul șocant, de neînțeles, petrecut în Constanța.

”Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat”

Șoferul de TIR, din Oradea, a fost externat astăzi și audiat de polițiști. A lovit un autobuz și opt autoturisme. Bărbatul spune că i s-a făcut rău la volan și nu-și mai amintește nimic, nici măcar cum a ajuns în acea zonă.

”Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat. O să se vadă în teste la Poliție. Mi s-a făcut rău. Nu am mai putut controla camionul. Nici pe mine. Asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. A fost o stare medicală proastă a mea”, le-a declarat șoferul jurnaliștilor, iar testele au confirmat: acesta nu consumase alcool, nici droguri.

Șoferul a mai spus că-și amintește doar momentul în care a fost scos din TIR și dus la ambulanță, nu și accidentul. Bărbatul suferă de diabet și ar fi fost în comă hipoglicemică, în momentul accidentului. ”De vreo 16 ani sunt bolnav. Nu am avut așa ceva, să mă duc, să nu știu, să mă duc zeci de metri...”, a mai declarat el, conform presei locale.

Bărbatul descărcase marfa la Murfatlar. El nu-și mai amintește cum a ajuns în Constanța. Și șeful lui spune același lucru, că trebuia să se întoarcă în Bihor după descărcarea mărfii, neștiind cum a ajuns în Constanța, precizând că ”e un băiat serios”.

”Nu știu unde am ajuns. E foarte rău ce am făcut și foarte periculos. O să trebuiască să văd, ori să-mi schimb meseria sau nu știu...”, a mai declarat șoferul.