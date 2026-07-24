Pesta micilor rumegătoare: România riscă să piardă cumpărătorii externi dacă interdicția continuă / video

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România se confruntă cu o criză în sectorul zootehnic, după ce Comisia Europeană a suspendat exporturile de animale vii către țările terțe.

Dan Dumitru, secretar al Asociației Uniunea Oierilor, a explicat că efectele suspendării exporturilor nu se vor resimți imediat, deoarece fermierii nu mai dețin, în prezent, multe animale mari, însă pe termen lung riscă să nu mai aibă cui să vândă.

Potrivit acestuia, reticența față de vaccinare vine din scepticismul privind existența bolii, din temerile legate de impactul economic și de lipsa unei informări corecte a crescătorilor.

„Ce se întâmplă dacă nu se ridică interdicția, dacă nu se pot relua exporturile în acest an?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ce s-ar putea întâmpla în situația în care, așa cum prezenta mai devreme și domnul Achim Irimescu și cum bine știm, piața europeană, în general, duce animalele mici, carcasele mai mici, și o cantitate de 20% din efectivele pe care le putem exporta. La momentul acesta nu există o problemă, întrucât, având în vedere faptul că venim după o perioadă în care animalele mari au fost exportate în țările arabe, cu precădere în Algeria, fermierii nu dețin în acest moment animale mari. Dar, în timp, în situația în care o să avem animale mari și n-o să mai discutăm de preț, o să discutăm că n-o să avem cui le vinde.

Vizavi de tema cu vaccinarea, mare parte dintre fermieri sunt contra vaccinării și asta datorită mai multor factori, vreo trei factori aș spune eu.

În primul rând, majoritatea sunt sceptici în ceea ce privește prezența bolii sau că această boală ar exista în țară. Acesta ar fi unul dintre motive.

Al doilea motiv ar fi cel economic. Oamenilor le e frică să rămânem doar cu o singură piață, deși este piața cea mai potentă.

Și al treilea motiv este, din punctul meu de vedere, dezinformarea. Adică nu s-a făcut o campanie corectă de informare a crescătorilor, astfel încât să poată să știe avantajele, dezavantajele, riscurile, beneficiile și să avem toți factorii decizionali ca să putem lua niște decizii corecte”, a spus Dan Dumitru.

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Care este amploarea pagubei

Dan Dumitru a explicat că fermierii au investit în îngrășarea animalelor pentru a le valorifica, însă, dacă interdicția se prelungește, acestea vor depăși greutatea optimă pentru export, ceea ce le va face mai greu de vândut.

„Domnul ministru Irimescu spunea că mieii cresc, consumă și rămâneți cu ei, nu-i puteți valorifica dacă nu se ridică interdicția”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Este o problemă în sensul în care majoritatea fermierilor, pentru a-și putea valorifica animalele, le-au pus la îngrășat. Animalele acestea consumă zilnic furaje, iau în greutate. În momentul în care o să depășească greutatea optimă de export în carcasă pentru țările europene, o să fie o problemă în vederea valorificării acestor animale”, a spus Dan Dumitru.

„Care este amploarea pagubei? Afectează sectorul zootehnic o astfel de criză, se propagă efectele în anul viitor?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ca toată lumea, dacă nu-ți iei salariul pentru mai multe luni, ba mai mult, ajungi să investești în aceste animale ceea ce ai câștigat din anii precedenți sau din lunile trecute și n-o să le poți vinde. Vine recoltatul, vin culturile de câmp care trebuie din nou înființate, vine școala la copii. Fiecare are nevoie de bani, ca să aibă cu ce să-și desfășoare activitatea. Pentru majoritatea fermierilor noștri aceasta e sursa principală de venit”, a spus Dan Dumitru.

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„Riscăm să pierdem o piață de desfacere importantă”

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, a avertizat că prelungirea interdicției de export riscă să ducă la pierderea piețelor din țările arabe, deoarece importatorii își vor găsi alți furnizori, iar România ar putea rămâne fără cumpărători chiar și după ridicarea restricțiilor.

„Și mai este un aspect aici care trebuie spus. În momentul în care noi nu livrăm până la finalul acestui an oile promise, contractate către țările arabe, și țările arabe văd că noi încă suntem cu această interdicție de export, cât credeți că o să ne aștepte? Nu o să-și caute o altă sursă de unde să importe oi? Pentru că ei au nevoie în continuare să mănânce carne de oi.

Riscăm să pierdem o piață importantă de desfacere. Cu cât trece mai mult timp în care noi nu putem să ne onorăm obligațiile contractuale și să livrăm oi către țările terțe, cu atât crește riscul să fim înlocuiți și să ne trezim la anul, când poate reușim să ridicăm interdicția, că nu mai avem cui să vindem, că deja oamenii și-au cumpărat din altă parte”, a spus Georgiana Teodorescu la dezbaterea „Miorița, blocată la export. Cine e vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?”, organizată de DC News.

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