Chirieac, reacție după ce o dronă a fost doborâtă în Buzău: Nu e o performanță să dobori drone! Ne-am trezit în mijlocul unui război

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O dronă a fost doborâtă în județul Buzău.

Update:

Întrebat dacă în sfârșit România poate spune că a doborât o dronă, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că problema nu este operațiunea în sine, ci faptul că țara este tot mai aproape de conflictul din regiune.

„Nu e o performanță să dobori drone. Problema este că România s-a trezit în mijlocul unui război. Una e să acordăm suport - și acordăm din toate punctele de vedere Ucrainei, atacată mișelește de Federația Rusă - și alta e să fii în război pur și simplu.

La noi explodează și drone ucrainene și doar Dumnezeu ne-a ajutat să nu dispară de pe fața pământului jumătate din orașul Constanța. Acum, dăm jos aparate de zbor deasupra României, asta în cazul în care aparatele respective nu cad direct pe blocuri de locuințe din Galați și de prin alte localități și vedem că în Marea Neagră navele care se apropie de România, că sunt cu gaz lichefiat, că sunt cu cărbune, că sunt cu petrol, sunt bombardate. Deci cineva trebuie să se trezească la Palatul Cotroceni”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Întrebat dacă e vorba de ministrul Radu Miruță, analistul politic a răspuns că responsabilitatea pentru problemele de securitate depășește atribuțiile ministrului Radu Miruță.

„E peste capul lui Miruță. Aici e vorba de șefii Parlamentului, de președintele României, CSAT-ul, mama serviciilor. La domnul Ilie Bolojan nu am nicio așteptare.

Sistemele cibernetice ale României sunt făcute praf. De două săptămâni nu reușesc să repare atacul cibernetic împotriva ANCPI.

Cineva conștientizează de pe plajele din Italia și de pe plajele din Antalia - că la Mamaia ne pute - că România e în război? Cineva conștientizează lucrul ăsta?”, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a afirmat că România se confruntă cu o situație de securitate tot mai complicată și a criticat reacția autorităților.

„De la o zi la alta, România este tot mai mult în mijlocul unui război, dar nu război cibernetic. Nu! Război cu de toate: cu nave atacate, cu drone doborâte, cu de toate.

Agențiile de rating vor să te bage în junk. Du-te de urgență la Bruxelles și spune-le: „Ajutați-ne! Suntem în criză majoră”. Fă ceva! Mișcă-te! Nu e o situație normală ce se întâmplă acum.

Dronă doborâtă deasupra României! Eu sper că piloții ăia sunt bine antrenați să nu doboare vreun avion de pasageri deasupra României”, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a spus că România se confruntă cu riscuri economice, cibernetice și de securitate tot mai mari și a criticat lipsa de pregătire a autorităților în fața acestor amenințări.

„Situația e critică din toate punctele de vedere. În primul rând, economic, căci România nu e pregătită de război. Sub nicio formă! Ea nu e pregătită de pace!

Din punct de vedere internațional, situația e complicată. Războiul SUA-Iran ne afectează pe toți din punct de vedere economic. Cibernetic, s-a dovedit că puținele rețele de calculatoare pe care le avem sunt perfect vulnerabile. Sunt praf, ca să vorbim pe românește. Mai sigur e dosarul cu șină.

Acum, vedem că de la zi la zi are loc o creștere a pericolului: drone picate, nave aruncate în aer, drone explodate în Portul Constanța, mine marine. Nu mi se pare că cineva se gândește în mod real la așa ceva, iar dacă se întâmplă să nu mai găsești benzină la pompă, e o catastrofă națională.

Fă ceva! Pregătește-te. Nu mi se pare că cineva se pregătește”, a spus analistul politic.

Bogdan Chirieac a criticat modul în care România își gestionează dotările militare și a explicat că e nevoie de sisteme speciale pentru combaterea dronelor, nu de tancuri.

„Dacă drona aia costă 10.000 de euro sau 20.000 de euro, că era tocmai la Brăila drona respectivă, și tu tragi cu rachetă de un milion și jumătate de euro, nu e un calcul bun. Am avut noroc că a căzut într-o zonă nelocuită.

Aceste drone trebuie date jos cu sisteme speciale, ceea ce nu prea am cumpărat din programul SAFE, deoarece conducerea Armatei și domnul Vlad Gheorghiță nu au făcut ce trebuie și au cumpărat tancuri.

Nu are decât să dea drona jos cu țeava de la tanc - tancul pe care nu-l suportă podul, că nu noi avem poduri pentru tancuri de 70 de tone. Deci tancul nu ajunge de la Botoșani la Călărași, că nu are pe unde să meargă, dar dacă așa s-a făcut strategia de apărare a țării, brusc, în mijlocul acestui război, unde ne-am trezit, vedem că ne-au pocnit toate cusăturile de la pantaloni, de la cămașă, de la ciorapi, de la pantofi. Brusc, ne-am trezit în pielea goală, cum suntem de fapt. Adică împăratul e gol, trebuie doar să deschidem ochii”, a spus Bogdan Chirieac.

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Update:

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale și ministru interimar al Transporturilor, a reacționat pe Facebook după doborârea dronei intrate în spațiul aerian al României. Acesta i-a felicitat pe militarii români și a vorbit despre importanța investițiilor în apărare, sisteme antidronă și modernizarea Armatei.

"Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07.

Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor.

În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cu autorizare nationala de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.

Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei.

Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.

Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.

România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate", a scris ministrul Radu Miruță pe pagina de Facebook.

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Update:

MApN a anunțat că o aeronavă F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al României, într-o zonă nelocuită din județul Buzău.

"O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o.

Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile", a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

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Știre inițială:

Locuitorii din Buzău au primit mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, după ce mai multe drone s-au apropiat de granița României. Președintele României a anunțat că o dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 într-o zonă nelocuită.

„Drona a fost doborâtă de un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis Nicușor Dan.

Vineri a fost emis, la nivelul judeţului Buzău, un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situţii de Urgenţă (ISU) Buzău, avertizarea fost emisă la nivel judeţean de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi vizează o zonă extinsă din sud-estul României, care include şi judeţul Buzău.

"A fost emis un mesaj RO-ALERT de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud-estul României care cuprinde şi judeţul Buzău. Posibil dronă pe raza judeţului Buzău în zona de câmp", a anunţat ISU Buzău.

Vineri au fost emise alerte similare în judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea.