Vaccinarea oilor ar permite reluarea exporturilor în doar trei săptămâni. De ce o refuză fermierii români / video

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România riscă să piardă piețe importante de export pentru ovine, după ce Comisia Europeană a suspendat exporturile de animale vii către statele terțe. Specialiștii avertizează că fără vaccinare și fără o decizie rapidă, România riscă să piardă definitiv cumpărătorii externi.

Conf. univ. dr. Mihai Daneș, Academia de Științe Agricole și Silvice, a susținut că vaccinarea ar permite reluarea rapidă a exporturilor, deoarece animalele dezvoltă imunitate în aproximativ trei săptămâni, însă crescătorii o refuză.

Acesta a avertizat că întârzierea deciziei are consecințe economice și sociale, iar prelungirea blocajului poate duce la pierderea definitivă a piețelor externe, care ulterior vor fi greu de recâștigat.

„Dacă fac vaccinare, în trei săptămâni au răspuns imun și animalele pot să plece la export. Trei săptămâni! Hai să spunem încă o săptămână până la afluire și până se urcă pe vapor, și atunci banii încep să vină. Deci problema este decizia. Eu reprezint crescătorul de animale. M-am născut într-un sat de lângă Sibiu și m-am dus acasă și o femeie a venit și mi-a zis: „Domnule doctor, ce ne faceți? Ne omorâți!”.

Această boală nu este o boală care are efect doar asupra economicului, are un mare impact social.

Zic: „Vă dă bani, vă dă...”. „Nu mă interesează banii ăia, nu mă ajută să-mi refac efectivele”. Noi nu putem să așteptăm. Cât să așteptăm? Într-un an și jumătate, aproape doi ani, a mers din rău în mai rău și toată lumea a zis: „Nu vaccinare!”, „Uniunea Europeană!” și așa mai departe.

Sigur că piețele nu așteaptă pe nimeni și sunt alții care vin și care îi iau locul. O piață pierdută este definitiv pierdută sau, ca să o recâștigi, eforturile sunt foarte mari, inclusiv eforturi financiare”, a spus Mihai Daneș.

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Oamenii înțeleg riscurile, dar există multă dezinformare

Dan Dumitru, secretar al Asociației Uniunea Oierilor, a explicat că fermierii înțeleg riscurile, însă dezinformarea și lipsa simptomelor în multe ferme îi fac pe mulți să creadă că boala nu există, motiv pentru care refuză vaccinarea animalelor.

„Domnule Dumitru, oierii, membrii Asociației Uniunii dumneavoastră, înțeleg riscurile?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Înțeleg oamenii, dar este multă dezinformare. Oamenii înțeleg riscurile, dar majoritatea dintre ei consideră că animalele lor n-au fost bolnave. Inclusiv cele care la testele serologice au ieșit cu anticorpi... Mulți dintre fermieri nu au avut simptome în ferme, nu au avut pierderi economice. Din acest motiv consideră că boala nu ar exista și nu ar avea de ce să vaccineze animalele”, a spus Dan Dumitru.

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„Cuțitul nu a ajuns încă la os”

Acesta a explicat că autoritățile trebuie să ia rapid măsuri pentru a evita pierderea piețelor externe și falimentul fermelor.

„Cuțitul nu a ajuns încă la os, ca să spunem așa. Cu bune și cu rele, am ajuns să fim fruntași la exportul de animale vii. Am ajuns să fim productivi și să aducem plus valoare atât țării, cât și fermelor care se dezvoltă în economia rurală, că majoritatea fermelor acolo sunt și întrețin și satul românesc în continuare.

Acum suntem în punctul negru, dar trebuie luată o decizie cât mai curând posibil pentru a nu pierde piețe, pentru a nu avea pierderi mai departe în fermele românești.

Există o problemă și cu pierderea crescătorului. Odată ce un crescător o să renunțe la a mai crește animale, nu cred că o să mai revină la această activitate, din păcate. Deci trebuie luate niște măsuri, din punctul nostru de vedere, cât se poate de repede, cât se poate de asumate și cu mai multă informare și mai cu aplecare către oameni în a explica măsurile”, a spus Dan Dumitru.

Măsurile nu le putem lua noi, ca asociație sau noi ca și crescători. Numai autoritățile le pot lua. Se sfătuiesc cu mediul asociativ, cu crescătorii, cu factorii decidenți, cu Comisia Europeană...”, a spus Dan Dumitru.

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Dan Dumitru: S-au căutat vinovați, nu soluții

„De câte ori ați stat la sfat în ultima lună de când a escaladat criza?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„În ultima lună cred că au fost vreo trei sau patru ședințe la ANSVSA, două la ANSVSA la București și una la Brașov. Din păcate, am participat la toate, dar de fiecare dată încercăm să ne băgăm vină unii celorlalți, să găsim vina în partea cealaltă, nu a producătorului sau a medicului veterinar, și nu să găsim soluția.

Adică nu s-a discutat niciodată, din punctul meu de vedere, să vedem ce impact are vaccinul, hai să vedem ce perioadă, ce se vaccinează, cum se vaccinează, se vaccinează ovinele adulte...”, a spus Dan Dumitru la dezbaterea „Miorița, blocată la export. Cine e vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?”, organizată de DC News.

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