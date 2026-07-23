Gâdea iese la protest! „Bolojan, un mincinos de cea mai joasă speță!”

Mihai Gâdea

Mihai Gâdea anunță că va ieși în stradă.

Jurnalistul a zis că va protesta dacă legea salarizării va trece. De asemenea, Mihai Gâdea l-a acuzat de minciună pe Ilie Bolojan și pe alți miniștri care au spus că salariile nu vor scădea. Ziaristul a făcut referire și la preşedintele PNL Mureş, deputatul Ciprian Dobre, care, în direct la Antena 3 CNN, a spus și el că salariile nu vor scădea.

„Ne vom ocupa de minciunile lui Ilie Bolojan care în repetate rânduri a spus că nu scad salariile. De fapt, salariile scad. Salariile scad în anumite domenii între 15 și 20%. Au mai fost un ministru și un Guvern care au încercat să scadă salariile și au și reușit pentru o perioadă. Au încercat să taie pensiile, prin impozitare, și au și reușit pentru o perioadă. Iar istoria i-a măturat. S-au prăbușit pur și simplu. Unii îl urmează pe acest premier demis și iresponsabil care este Ilie Bolojan, un mincinos de cea mai joasă speță. A mințit, în mod repetat, că nu va scădea niciun salariu. Ba da, salariile scad. Dacă această lege a rușinii naționale trece, scad salariile”, a zis Mihai Gâdea.

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În ciuda a ce spun unii politicieni din Guvern, Ciprian Dobre (PNL) a precizat că totuși în sănătate vor scădea salariile. Mihai Gâdea a făcut o referire și la acest subiect: „Acest individ, Dobre, care este în momentul de față portavocea Guvernului Bolojan și este scos la înaintare, recunoaște în cel puțin două rânduri că scad veniturile și spune că acest lucru se întâmplă în anumite sectoare”.

„Ăștia sunt reformiștii care au mințit și au spus că nu scade niciun venit în România, iar acum recunosc. Să-l ascultăm pe Ciprian Dobre, care își crește salariul cu 6.000 de lei și va avea un salariu mare. Așa vor avea toți parlamentarii... deputați și senatori. Când îi vedeți pe stradă, spuneți-le, arătați-le că îi iubiți. Cum știți dumneavoastră mai bine.

Ia uitați-vă aici: Salarii în România. Cel care anunță că se taie veniturile medicilor va avea un salariu de 24.600 de lei, care va crește cu aproape 6.000 de lei, mai exact cu 5.880 de lei. În plus, are și o sumă forfetară, din care face ce vrea mușchii lui. Toți parlamentarii, deputații și senatorii au această sumă forfetară de 32.000 de lei. Asta înseamnă un venit lunar de 54.600 de lei. Ticăloșilor! Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca ei să aibă venituri de 54.600 de lei și, în același timp, să taie salariile medicilor, mie nu mi se pare normal.

Vă anunț în această seară, public, că dacă această lege a salarizării trece, personal voi merge în stradă și voi protesta până când se va întâmpla ceva.

Un medic nu ajunge la acest salariu nici la Deva, nici la Baia Mare. Sunt extrem de mulți medici români care lucrează în Marea Britanie, în Statele Unite, în Germania, în Franța. Avem o statistică exactă, iar numărul lor este impresionant. Vor pleca din nou, după ce avem un sistem medical praf. N-au făcut nimic, n-au construit un spital ca lumea, n-au terminat nimic. Nimic. Ei bine, își cresc lor salariile. Cât de nesimțit să fii și cât de nesimțit să minți că nu scazi salariile în România. Bolojan, Pîslaru, Fritz și toți cei care ați mințit!

Dobre recunoaște că anumite categorii vor fi lovite și că, în mod normal, salariile vor scădea. Că doar nu o să ne împrumutăm pentru ei, pentru medici, ca să le plătim salariile... Ne împrumutăm pentru noi, îmbuibații, privilegiații, senatorii, deputații, toate amantele și toți impostorii pe care îi aveți în clientelele de partid”, a mai zis jurnalistul la Antena 3 CNN.