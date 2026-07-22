”Își trădează țara pentru interese mărunte”. Traian Băsescu, în ”alertă maximă”. Cui îi spune ”nu ai ce căuta în viața politică”

Traian Băsescu. Foto: Agerpres

Fostul președinte al țării Traian Băsescu lansează un avertisment și un apel, considerând că politicienii de astăzi riscă să prăbușească statul.

”Am refuzat să am ieșiri publice. Astăzi am acceptat invitația de a avea o ieșire publică deoarece cred că sunt într-un moment de alertă maximă în care oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției riscă să prăbușească statul. Riscă să facă din România un stat fără reguli. Asta fac ei acum, nu au reguli” a spus fostul președinte Traian Băsescu, la B1TV.

”Nu ai ce căuta în viața politică”

Fostul președinte consideră că liderii PSD și PNL trebuie să lase ambițiile personale deoparte, altfel nu au ce căuta în politică.

”Și unii și alții, PSD și partidul breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Or, dacă nu reușești să lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este cel în care se află România acum, cu multe crize simultane suprapuse…dacă nu lași orgoliile personale și de partid de-o parte ca să găsești o soluție nu ai ce căuta în viața politică. Nu mai ești un politician care servește țara, ești un politician care… nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-și trădează țara pentru niște interese mărunte, orgolii…”, a spus Traian Băsescu.

”Omule, ai prevederi constituționale”

El mai afirmă că, dacă e nevoie, putem ajunge chiar și la alegeri anticipate, criticându-l pe președintele Nicușor Dan: ”S-a ieșit din Constituție și lucrurile devin grave. Mă uitam la Nicaragua unde președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Hai să-i spunem președintelui Nicușor Dan: `omule, ai niște prevederi constituționale`. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte. Nu-i considerăm fără minte pe cei care spun `continuă chiar dacă s-ar putea să ajungi, dacă este nevoie, la alegeri anticipate`”.