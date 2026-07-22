Admitere liceu 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmeze elevii după afișarea rezultatelor miercuri, 22 iulie

Liceeni - FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Anna Tolipova

Miercuri, 22 iulie, au fost afișate rezultatele admiterii la liceu pentru anul școlar 2026 - 2027, după finalizarea repartizării computerizate a absolvenților clasei a VIII-a.

Rezultatele admiterii la liceu din 2026 au fost publicate miercuri, 22 iulie, după încheierea repartizării computerizate a absolvenților de clasa a VIII-a. Elevii au aflta lista repartizărilor atât pe platforma admitere.edu.ro, dar și la avizierele unităților de învățământ.

Top 10 specializări după ultima medie de admitere:

Colegiul Naţional „Sfântul Sava” - matematică informatică: 9,70

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”- matematică informatică: 9,70

Colegiul Național „Spiru Haret” - matematică informatică: 9,67

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” - științele naturii: 9,67

Colegiul Naţional „Sfântul Sava” - științele naturii: 9,62

Colegiul Național „Spiru Haret”- matematică informatică: 9,62

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” - filologie: 9,60

Colegiul Național „Spiru Haret” - stiințele naturii: 9,57

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”- științe sociale: 9,57

Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa - științele naturii: 9,55

Apoi, în perioada 23–28 iulie, candidații declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați, pentru confirmarea locului obținut.

Repartizare computerizată admitere liceu 2026

Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a va avea loc miercuri, în conformitate cu prevederile calendarului oficial al admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026–2027. Tot în aceeași zi vor fi afișate și rezultatele primei etape de admitere, elevii urmând să afle liceele la care au fost repartizați.

Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma admitere.edu.ro sau la avizierele liceelor și ale școlilor gimnaziale. Fiecare elev își va putea verifica repartizarea utilizând codul individual primit la Evaluarea Națională 2026, fără afișarea numelui.

Elevii care au fost repartizați la liceu trebuie să confirme locul obținut prin depunerea dosarului de înscriere.

Perioada de înscriere

Perioada de înscriere, potrivit calendarului este:

23 – 28 iulie 2026 – depunerea dosarelor la liceele unde candidații au fost repartizați.

Programul de primire a dosarelor este diferit de la un liceu la altul, prin urmare elevii și părinții trebuie să verifice informațiile publicate de fiecare unitate de învățământ pe site, la avizier ori la secretariat.

Ce acte trebuie pentru înscrierea la liceu



Lista documentelor poate fi diferită de la un liceu la altul, dar, în general, dosarul de înscriere conține:

cererea de înscriere, care se completează la liceu;

copie după certificatul de naștere;

copie după cartea de identitate a elevului (în cazul în care există);

copii după actele de identitate ale părinților ori reprezentanților legali;

adeverință de domiciliu, dacă părinții au cărți electronice de identitate;

hotărârea judecătorească despre exercitarea autorității părintești, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverința cu notele și media obținute la Evaluarea Națională 2026;

adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, alături cu fișa de vaccinări;

formularul despre prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă este solicitat de liceu.

Elevii trebuie să consulte site-ul liceului la care au fost repartizați pentru a afla lista exactă a documentelor.

Calendarul următoarelor etape ale admiterii la liceu 2026



După repartizarea computerizată, calendarul oficial are în vedere următoarele etape:

22 iulie – repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

23–28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la licee;

28 iulie – liceele transmit situația locurilor rămase libere după încheierea înscrierilor;

29–31 iulie – comisiile județene și cea a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după prima etapă de admitere.

Elevii care nu vor fi repartizați în prima etapă ori care, din diverse motive, nu își confirmă locul vor putea lua parte la etapa următoare a admiterii, desfășurată în luna august, pe locurile rămase disponibile.

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