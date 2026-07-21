Țara din Europa, preferată de români, care vrea să interzică fumatul în aer liber, inclusiv pe plaje

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Guvernul unui stat european vrea să interzică fumatul în spațiile publice. Vor fi interzise chiar și țigările electronice.

Guvernul de stânga al Spaniei a anunţat marţi că doreşte să interzică fumatul şi utilizarea ţigărilor electronice pe terase în aer liber şi pe plaje, promovând un proiect de lege care va trebui să fie supus votului în Parlament, unde partidele ce susţin executivul condus de Pedro Sanchez nu deţin însă o majoritate, informează AFP.

Unde ar urma să fie interzis complet fumatul

Interdicţia ar viza ”terasele din sectorul hotelier şi al restaurantelor” şi, în special, ”staţiile de autobuz, cheiurile, campusurile universitare, bazele sportive, piscinele şi plajele”, a precizat Monica Garcia Gomez, ministrul spaniol al Sănătăţii, într-o conferinţă de presă organizată după şedinţa Consiliului de Miniştri.

Astfel de restricţii au putut fi instituite deja în anumite zone de către autorităţile locale sau regionale, acestea din urmă având competenţe legislative în materie de sănătate în Spania, o ţară cu un grad mare de descentralizare.

Fumatul cauzează 50.000 de decese pe an

Proiectul de lege vizează, de asemenea, interzicerea consumului de tutun de către minori, precum şi a oricăror reclame la produse cu tutun şi la ţigarete electronice, a căror vânzare urmează să fie strict limitată.

”Prin această lege, intenţionăm să continuăm să marcăm încă un punct de cotitură în ceea ce priveşte protejarea sănătăţii publice”, a declarat Monica Garcia Gomez, reamintind că fumatul cauzează ”50.000 de decese pe an” în Spania şi reprezintă un factor de risc ”în 30% din cazurile de cancer”.

Astfel, obiectivul clar al Guvernului de la Madrid este acela de "a avansa spre o generaţie fără tutun" şi "pentru ca în spaţiile partajate, respirarea unui aer curat să fie norma în vigoare", a adăugat ministrul spaniol al Sănătăţii.

26% din populația Spaniei fumează zilnic

Proiectul de lege urmează să fie trimis spre examinare în Parlament, fără a exista însă garanţia că textul va fi votat de către deputaţi, în absenţa unei majorităţi a partidelor care susţin actualul guvern.

Iniţiativa ar urma să se lovească de o rezistenţă puternică şi din partea reprezentanţilor sectorului hotelier şi al restaurantelor, un actor economic major în Spania, a doua destinaţie turistică la nivel global, unde mesele servite în aer liber sunt extrem de apreciate, mai ales în timpul verilor, care au devenit din ce în ce mai sufocante din cauza creşterii temperaturilor.

Spania înregistrează încă un număr mare de fumători, chiar dacă evoluţia acestui număr a urmat o curbă puternic descendentă în ultimii ani. Aproximativ 26% din populaţia adultă din Spania fumează în fiecare zi, potrivit celui mai recent raport al autorităţilor sanitare spaniole pe această temă, care datează din 2024.

O lege intrată în vigoare în 2011 a interzis fumatul în toate spaţiile publice închise, inclusiv în baruri, restaurante, cafenele, discoteci şi cazinouri.