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DCNews Stiri AFM vine cu clarificări pentru Rabla Auto 2026. Cum poți retrage un ecotichet acordat

AFM vine cu clarificări pentru Rabla Auto 2026. Cum poți retrage un ecotichet acordat

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 22 Iul 2026
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afm

AFM a venit cu precizări despre retragerea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că solicitanții înscriși în Programul Rabla Auto 2026 pot cere retragerea ecotichetului dacă descoperă ulterior erori în dosarul depus.

Totodată, aceștia se pot reînscrie în program, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și în liecotichetemita fondurilor disponibile.

AFM, clarificări despre retragerea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto 2026 

"Precizări privind retragerea ecotichetelor în cadrul Programului #RablaAuto2026 

Administrația Fondului pentru Mediu informează solicitanții că, în situația în care, ulterior înscrierii în Programul Rabla Auto 2026, identifică erori în dosarul depus (informații completate incorect, documente încărcate eronat sau incomplete etc.), aceștia au posibilitatea de a solicita retragerea ecotichetului, urmând să realizeze o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în limita bugetului disponibil.

Instrucțiunile privind procedura de retragere sunt disponibile în aplicația informatică, în secțiunea „Instrucțiuni”: ⁠https://inscrierionline.afm.ro/Instructiuni/Index
 

Important: Solicitanții care s-au înscris pentru două ecotichete și doresc retragerea ambelor trebuie să parcurgă procedura de retragere pentru fiecare ecotichet în parte.

În cazul în care se dorește retragerea unui singur ecotichet, procedura se aplică exclusiv pentru ecotichetul respectiv. Retragerea ecotichetului este o operațiune ireversibilă.

Recomandăm solicitanților să consulte cu atenție instrucțiunile disponibile în aplicația informatică înainte de inițierea procedurii de retragere", transmite AFM.

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AFM
Program Rabla Auto
ecotichet rabla
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