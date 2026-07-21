Apa Mării Negre a atins numai 13 grade! Fenomenul care strică vacanțele de pe litoralul românesc

Litoralul românesc

Apa Mării Negre s-a răcit brusc, afectând vacanțele românilor.

Apa mării s-a răcit, în mod neașteptat. Totuși, românii știu din experiența anilor trecuți că fenomenul este adesea întâlnit pe litoralul românesc și, deci, posibil. Dar acest lucru nu-i face cu nimic mai împăcați cu situația, mai ales după ce au așteptat - și muncit - un an întreg pentru câteva zile de vacanță.

În doar o zi, apa Mării Negre s-a răcit considerabil, iar la Constanța termometrele au indicat doar 13 grade Celsius. În aceste condiții, cei mai mulți turiști au ales să rămână la plajă, doar câțiva încumetându-se să intre în apă. În Mangalia, temperatura apei a fost mai ridicată, spre 18 grade Celsius, dar diferența față de zilele anterioare a fost resimțită de toți turiștii.

Apa rece și densă din adâncuri, la malul mării

Fenomenul care a răcit apa Mării Negre se numește upwelling. Acesta înseamnă că vânturile puternice care bat paralel cu țărmul împing apa caldă de la suprafață spre larg. La mal, ajunge apa rece și densă din adâncuri. Procesul se manifestă frecvent pe litoralul românesc, unde temperatura poate coborî brusc la 13 - 15 grade Celsius, în sezonul estival.

Fenomenul, benefic pentru ecosistem

Deși creează un mare disconfort pentru turiști, fenomenul este benefic pentru ecosistemul marin: apele adânci aduc la suprafață substanțe nutritive (precum nitrați și fosfați), care stimulează dezvoltarea fitoplanctonului și atrag peștii spre țărm.

Vestea bună pentru turiști este că fenomenul de upwelling nu ține foarte mult. Poate dura 24 - 48 de ore.