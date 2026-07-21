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Răzvan Dumitrescu: Ei sunt politicienii care mă enervează / video

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 21 Iul 2026
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Răzvan Dumitrescu
Răzvan Dumitrescu

Ce politician l-a enervat în timpul vreunei emisiuni?

Răzvan Dumitrescu a vorbit despre experiențele sale din interviurile cu oamenii politici, dezvăluind ce tip de invitați îi pun cel mai des răbdarea la încercare.

Jurnalistul nu a indicat un nume anume, ci un tip de comportament pe care îl întâlnește frecvent

Întrebat ce politician l-a enervat în timpul vreunei emisiuni, Răzvan Dumitrescu ne-a zis: „Este greu să-mi dau seama. Cei care răspund în lozinci. Ei sunt cei care cred că prin lozincă pot scăpa de orice răspuns și de orice întrebare incomodă. Așadar... mai mulți”.

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Întrebat dacă a existat vreun interviu pe care l-a regretat, acesta a răspuns că nu are astfel de regrete, însă a sugerat că unii dintre invitații săi ar putea privi diferit lucrurile.

Ați regretat vreodată vreun interviu?

„Nu, dar asta nu înseamnă că vreo persoană nu a regretat un interviu făcut cu mine. De pildă, îmi vine în minte un domn tare în palmă: Traian Băsescu”, a zis Răzvan Dumitrescu într-un TikTok cu Anca Murgoci.

@rodcnews

Cine l-a enervat cel mai tare pe Răzvan Dumitrescu? Anca Murgoci, test fulger pe TikTok. Vă așteptăm și pe www.dcnews.ro - ce întrebări aveți pentru Răzvan Dumitrescu?

♬ sunet original - DC News

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