Răzvan Dumitrescu: Ei sunt politicienii care mă enervează / video

Ce politician l-a enervat în timpul vreunei emisiuni?
Răzvan Dumitrescu a vorbit despre experiențele sale din interviurile cu oamenii politici, dezvăluind ce tip de invitați îi pun cel mai des răbdarea la încercare.
Jurnalistul nu a indicat un nume anume, ci un tip de comportament pe care îl întâlnește frecvent
Întrebat ce politician l-a enervat în timpul vreunei emisiuni, Răzvan Dumitrescu ne-a zis: „Este greu să-mi dau seama. Cei care răspund în lozinci. Ei sunt cei care cred că prin lozincă pot scăpa de orice răspuns și de orice întrebare incomodă. Așadar... mai mulți”.
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Întrebat dacă a existat vreun interviu pe care l-a regretat, acesta a răspuns că nu are astfel de regrete, însă a sugerat că unii dintre invitații săi ar putea privi diferit lucrurile.
Ați regretat vreodată vreun interviu?
„Nu, dar asta nu înseamnă că vreo persoană nu a regretat un interviu făcut cu mine. De pildă, îmi vine în minte un domn tare în palmă: Traian Băsescu”, a zis Răzvan Dumitrescu într-un TikTok cu Anca Murgoci.
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Cine l-a enervat cel mai tare pe Răzvan Dumitrescu? Anca Murgoci, test fulger pe TikTok. Vă așteptăm și pe www.dcnews.ro - ce întrebări aveți pentru Răzvan Dumitrescu?♬ sunet original - DC News