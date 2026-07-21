Doi membri ai clanului Cârpaci, reținuți în Caransebeș: Autoritățile germane îi acuză că ar fi obligat un bărbat să le doneze un rinichi

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Doi membri ai clanului Cârpaci au fost reținuți în Caransebeș, la solicitarea autorităților germane.

Doi membri ai clanului Cârpaci au fost ridicaţi marţi de poliţişti din locuinţa lor din Caransebeş, la cererea autorităţilor germane, într-un dosar în care sunt acuzaţi că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi la o clinică din Germania.

Conform unor surse judiciare, este vorba de Gradu şi Ileana Cârpaci, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare.

"În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti şi procurori, în luna martie 2026, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile din Germania - Procuratura din Munchen, astăzi, 21 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Timiş, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, au pus în executare două mandate europene de arestare, emise pe numele a două persoane, un bărbat şi o femeie, cetăţeni români, membri marcanţi ai unei grupări infracţionale din municipiul Timişoara, cercetate pentru trafic grav de fiinţe umane în scopul prelevării de organe", anunţă Poliţia Română.



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Ce acuzații aduc autoritățile germane celor doi membri ai clanului Cârpaci

Gradu şi Ileana Cârpaci sunt acuzaţi că au dus un cetăţean român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă şi l-au pus să semneze diverse documente.

De asemenea, ei l-ar fi obligat pe bărbatul respectiv să declare că este rudă cu Gradu Cârpaci şi să-i doneze acestuia un rinichi, deoarece suferea de o boală renală severă.

Conform Poliţiei Române, cei doi membri ai clanului Cârpaci ar fi adăpostit victima în reşedinţa lor din Munchen, i-ar fi reţinut actele de identitate (paşaportul şi cartea de identitate românească) şi ar fi izolat-o de orice contact cu propria sa familie.

De asemenea, victima ar fi fost obligată să presteze munci neremunerate, să-şi înscrie numele şi să semneze contracte de vânzare-cumpărare pentru autovehicule, apoi, sub ameninţarea uciderii părinţilor săi aflaţi în România, ar fi fost obligată să accepte donarea unui rinichi.

"Donarea ar fi fost realizată la o clinică medicală situată tot pe teritoriul Germaniei, unde, persoana vătămată ar fi declarat în mod nereal că ar fi nepotul uneia dintre persoanele în cauză. Bărbatul şi femeia, depistaţi astăzi, 21 iulie, în municipiul Caransebeş, urmează să fie prezentaţi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Timişoara cu propunere de arestare preventivă în vederea predării", explică anchetatorii, potrivit Agerpres.

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