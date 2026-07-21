Tragedie pe Valea Oltului. Un bolovan s-a prăbușit peste o mașină, un bărbat a murit / FOTO: captură B1 TV

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața după ce o bucată de stâncă desprinsă de pe versant a lovit autoturismul în care se afla. Accidentul s-a produs pe DN 7, între localitățile Boița și Lazaret, în județul Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Femeia aflată la volan a reușit să iasă singură din mașină și nu a suferit răni. Pasagerul, un bărbat de 71 de ani din municipiul Sibiu, a rămas încarcerat și a fost găsit în stare de inconștiență.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar medicul prezent la fața locului a declarat decesul victimei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, primele cercetări arată că accidentul s-a produs la kilometrul 240+230 al DN 7, în apropierea localității Lazaret.

O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste autoturismul condus spre Sibiu de o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu. În autoturism se afla și bărbatul de 71 de ani, care a murit din cauza rănilor suferite.

Șoferița a scăpat nevătămată.

Forțe importante de intervenție

La locul accidentului au intervenit o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD, informează Agerpres.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia. În urma incidentului, circulația rutieră a fost reluată alternativ în zona afectată, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu și de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.